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    Мбаппе вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ

    Футбол
    • 15 октября, 2026
    • 04:38
    Мбаппе вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ

    Французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе вышел на чистое пятое место по числу голов в Лиге чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, Мбаппе забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов в матче второго тура общего этапа турнира против итальянской "Ромы".

    По этому показателю он обошел испанца Рауля (71 гол). Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов является португалец Криштиану Роналду (140 голов). Также в топ-5 входят аргентинец Лионель Месси (129), поляк Роберт Левандовский (109) и француз Карим Бензема (90).

    Кроме того, француз стал самым молодым игроком (27 лет), достигшим отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов, до этого рекорд принадлежал Месси - 28 лет.

    Мбаппе 27 лет, он выступает за "Реал" с 2024 года. Ранее он был игроком "Монако" и французского "Пари Сен-Жермен", с которым в 2020 году дошел до финала Лиги чемпионов.

    Раулю 49 лет, на протяжении игровой карьеры в Европе он выступал за "Реал" и германский "Шальке". Вместе с "Реалом" он трижды выиграл Лигу чемпионов (1998, 2000, 2002).

    Килиан Мбаппе Лига чемпионов УЕФА
    Mbappe Çempionlar Liqasının tarixində ən yaxşı bombardirlər arasında beşinci yerə yüksəlib
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