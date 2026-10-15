Мбаппе вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ

Французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе вышел на чистое пятое место по числу голов в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, Мбаппе забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов в матче второго тура общего этапа турнира против итальянской "Ромы".

По этому показателю он обошел испанца Рауля (71 гол). Лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов является португалец Криштиану Роналду (140 голов). Также в топ-5 входят аргентинец Лионель Месси (129), поляк Роберт Левандовский (109) и француз Карим Бензема (90).

Кроме того, француз стал самым молодым игроком (27 лет), достигшим отметки в 100 матчей в Лиге чемпионов, до этого рекорд принадлежал Месси - 28 лет.

Мбаппе 27 лет, он выступает за "Реал" с 2024 года. Ранее он был игроком "Монако" и французского "Пари Сен-Жермен", с которым в 2020 году дошел до финала Лиги чемпионов.

Раулю 49 лет, на протяжении игровой карьеры в Европе он выступал за "Реал" и германский "Шальке". Вместе с "Реалом" он трижды выиграл Лигу чемпионов (1998, 2000, 2002).