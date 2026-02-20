İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Fitch Solutions" Azərbaycanda 2026-cı il üçün inflyasiya gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    • 20 fevral, 2026
    • 13:05
    "Fitch Solutions" beynəlxalq analitik şirkət Azərbaycanda orta illik inflyasiyanı 2025-ci ildəki 5,6 %-lə müqayisədə 2026-cı ildə 5 % (əvvəlki proqnoz göstəricisi 5,5 %-dir) səviyyəsində proqnozlaşdırır.

    Bu barədə "Report" hesabata istinadən xəbər verir.

    Bununla yanaşı, şirkətin analitikləri hesab edirlər ki, geosiyasi gərginlik və xüsusilə Rusiyadan ərzaq ixracına təsir edən sanksiyalarla bağlı təchizat zəncirlərinin pozulması səbəbindən risklər yüksəlmə ehtimalı daşıyır.

    "Azərbaycan taxıl, süd və ət məhsullarının 20 %-dən 30 %-ə qədərini Rusiyadan idxal etməyə davam edir ki, bu da ölkəni artan nəqliyyat və əməliyyat xərclərinə qarşı həssas edir", - hesabatda bildirilib.

    Azərbaycan orta illik inflyasiya
    Fitch Solutions понизила ожидания по инфляции в Азербайджане на 2026 год

