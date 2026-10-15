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    Совместное заявление: Сведения об ограничении ношения хиджаба в медучреждениях ложны

    Внутренняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 01:26
    Совместное заявление: Сведения об ограничении ношения хиджаба в медучреждениях ложны

    Письмо, якобы подготовленное от имени Министерства здравоохранения Азербайджана, в котором сообщается о введении ограничений на использование хиджаба в медицинских учреждениях, является фейком.

    Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Совета по медиа и вещанию и Министерства здравоохранения Азербайджана.

    "В социальных сетях и мессенджерах распространяется изображение письма, якобы подготовленного от имени Министерства здравоохранения, в котором сообщается о введении ограничений на использование хиджаба в медицинских учреждениях.

    В связи с этим сообщаем, что упомянутое письмо является фейком. Министерство здравоохранения не утверждало подобный документ и медицинским учреждениям указания такого содержания не давались. Выдача поддельного документа за подлинную официальную корреспонденцию является дезинформацией, вводящей общественность в заблуждение.

    Совет по медиа и вещанию Азербайджана призывает медиасубъекты и пользователей социальных сетей проверять достоверность информации на основе официальных источников, не распространять фейковый документ как подлинный и не становиться инструментом распространения дезинформации", - говорится в заявлении.

    Дезинформация Совет по медиа и вещанию Минздрав Азербайджана
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    Tibb müəssisələrində hicab məhdudiyyəti ilə bağlı yayılan sənəd saxtadır - birgə açıqlama
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    Authorities deny alleged hijab ban in Azerbaijani medical facilities
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