Совместное заявление: Сведения об ограничении ношения хиджаба в медучреждениях ложны
- 15 октября, 2026
- 01:26
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Письмо, якобы подготовленное от имени Министерства здравоохранения Азербайджана, в котором сообщается о введении ограничений на использование хиджаба в медицинских учреждениях, является фейком.
Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Совета по медиа и вещанию и Министерства здравоохранения Азербайджана.
"В социальных сетях и мессенджерах распространяется изображение письма, якобы подготовленного от имени Министерства здравоохранения, в котором сообщается о введении ограничений на использование хиджаба в медицинских учреждениях.
В связи с этим сообщаем, что упомянутое письмо является фейком. Министерство здравоохранения не утверждало подобный документ и медицинским учреждениям указания такого содержания не давались. Выдача поддельного документа за подлинную официальную корреспонденцию является дезинформацией, вводящей общественность в заблуждение.
Совет по медиа и вещанию Азербайджана призывает медиасубъекты и пользователей социальных сетей проверять достоверность информации на основе официальных источников, не распространять фейковый документ как подлинный и не становиться инструментом распространения дезинформации", - говорится в заявлении.