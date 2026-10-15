Совместное заявление: Сведения об ограничении ношения хиджаба в медучреждениях ложны

Письмо, якобы подготовленное от имени Министерства здравоохранения Азербайджана, в котором сообщается о введении ограничений на использование хиджаба в медицинских учреждениях, является фейком.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Совета по медиа и вещанию и Министерства здравоохранения Азербайджана.

"В социальных сетях и мессенджерах распространяется изображение письма, якобы подготовленного от имени Министерства здравоохранения, в котором сообщается о введении ограничений на использование хиджаба в медицинских учреждениях.

В связи с этим сообщаем, что упомянутое письмо является фейком. Министерство здравоохранения не утверждало подобный документ и медицинским учреждениям указания такого содержания не давались. Выдача поддельного документа за подлинную официальную корреспонденцию является дезинформацией, вводящей общественность в заблуждение.

Совет по медиа и вещанию Азербайджана призывает медиасубъекты и пользователей социальных сетей проверять достоверность информации на основе официальных источников, не распространять фейковый документ как подлинный и не становиться инструментом распространения дезинформации", - говорится в заявлении.