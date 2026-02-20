Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и АБР обсудили расширение сотрудничества

    Бизнес
    • 20 февраля, 2026
    • 12:35
    Азербайджан и АБР обсудили расширение сотрудничества

    Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили вопросы расширения сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра экономики Азера Байрамова с делегацией во главе с региональным директор сектора госуправления АБР Навенду Караном.

    На встрече была предоставлена информация о реформах, реализуемых в нашей стране в направлении диверсификации экономики, совершенствования корпоративного управления, развития бизнес- и инвестиционной среды, а также малого и среднего предпринимательства.

    Было подчеркнуто, что цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов Азербайджана, а также отмечены меры, реализуемые в направлении внедрения решений на основе искусственного интеллекта.

    В то же время было доведено до сведения о проводимой работе по дальнейшему совершенствованию налогового администрирования, внедрению передового международного опыта, расширению цифровых механизмов контроля.

    Стороны обменялись мнениями относительно расширения сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

