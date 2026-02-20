Азербайджан и АБР обсудили расширение сотрудничества

Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили вопросы расширения сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэкономики, обсуждения состоялись на встрече заместителя министра экономики Азера Байрамова с делегацией во главе с региональным директор сектора госуправления АБР Навенду Караном.

На встрече была предоставлена информация о реформах, реализуемых в нашей стране в направлении диверсификации экономики, совершенствования корпоративного управления, развития бизнес- и инвестиционной среды, а также малого и среднего предпринимательства.

Было подчеркнуто, что цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов Азербайджана, а также отмечены меры, реализуемые в направлении внедрения решений на основе искусственного интеллекта.

В то же время было доведено до сведения о проводимой работе по дальнейшему совершенствованию налогового администрирования, внедрению передового международного опыта, расширению цифровых механизмов контроля.

Стороны обменялись мнениями относительно расширения сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.