Зеленский: США, к сожалению, продолжат снимать санкции с РФ

Американская сторона продолжит действия по ослаблению санкций против России.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что diesel deal (дизельная сделка, ред.) – это первый шаг", - сказал он.

Зеленский также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп продолжит оказывать давление на Россию, чтобы остановить продолжающийся восточноевропейский конфликт.

Отметим, что по итогам телефонного разговора 9 октября между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным была достигнута договоренность, согласно которой Россия обязалась поставить партии дизельного топлива на американский и мировой рынки: более 300 тысяч тонн в октябре, 500 тысяч тонн в ноябре, 1 млн тонн сразу после этого и в дальнейшем до 3–4,8 млн тонн (в зависимости от состояния российских НПЗ). В свою очередь, Минфин США выпустил генеральную лицензию, приостанавливающую санкции против российского дизеля до 7 апреля 2027 года.