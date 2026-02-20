Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Fitch Solutions повысила ожидания роста экономики Азербайджана в 2026 году

    Финансы
    • 20 февраля, 2026
    • 12:35
    Fitch Solutions повысила ожидания роста экономики Азербайджана в 2026 году

    Реальный рост ВВП Азербайджана ускорится с 1,4% в 2025 году до 2,5% в 2026 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет аналитической компании Fitch Solutions, ранее прогноз на 2026 год составлял 2,4%.

    Аналитики ожидают ускорения экономической активности прежде всего за счет внутреннего потребления и постепенной стабилизации мировых цен на нефть.

    "Несмотря на то что нефть остается доминирующим экспортным сектором, усилия по диверсификации продолжают приносить результаты, обеспечивая определенную устойчивость к внешним ценовым шокам", - говорится в отчете.

    По состоянию на декабрь 2025 года доля нефтяного сектора в структуре ВВП Азербайджана составляла 47,4%, тогда как на ненефтяной сектор приходилось 52,7%. При этом общий объем производства нефтяной продукции сократился на 2,6% в годовом выражении на фоне снижения добычи нефти на 7,3%, несмотря на рост ненефтяного ВВП на 8,6%.

    По оценкам авторов отчета, динамика 2026 года в значительной степени будет определяться потреблением домохозяйств. Его поддержат стабильная ситуация на рынке труда, исторически низкий уровень безработицы - около 5,2%, а также существенный рост реальных заработных плат. Ожидается, что частное потребление обеспечит около 2,5 процентного пункта общего роста ВВП в 2026 году, отражая укрепление потребительской уверенности и замедление инфляции по сравнению с 2025 годом.

    "В то же время ненефтяной сектор продолжит расширяться благодаря целевым мерам экономической политики и новым торгово-инвестиционным соглашениям, в том числе с материковым Китаем, Германией, Турцией и рядом европейских партнеров", - отмечается в отчете.

    Азербайджан ВВП BMI Fitch Solutions
    "Fitch Solutions" 2026-cı ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında artım ilə bağlı gözləntilərini yüksəldib
