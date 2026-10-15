Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Эксперт: Перенос строительного рынка из Дарнагюля в ТЦ "Абшерон" может привести к снижению цен

    Промышленность
    • 15 октября, 2026
    • 10:45
    Эксперт: Перенос строительного рынка из Дарнагюля в ТЦ Абшерон может привести к снижению цен

    Перенос рынка строительных материалов из Дарнагюля в торговый центр "Абшерон" может способствовать снижению цен. Об этом заявил эксперт в сфере недвижимости и строительства Фирдовси Халилов.

    По его словам, главным преимуществом Дарнагюля была близость к железнодорожной станции Кешля, принимавшей тяжелые грузы. В рамках мер по снижению транспортной нагрузки на город и переориентации станций на пассажирские перевозки грузовые операции были перенесены в Локбатан. В результате Дарнагюль лишился этого преимущества. Теперь грузовикам приходится проезжать через центральную часть города, а пробки задерживают доставку. Покупатели теряют время, транспортные расходы закладываются в стоимость товаров.

    "Рынок, где продаются такие тяжелые материалы, как древесина, металл и строительный камень, должен находиться рядом с грузовой железнодорожной станцией. ТЦ "Абшерон" расположен вблизи такой станции в Локбатане. Доставка тяжелых грузов от станции до рынка - существенная статья расходов, влияющая на стоимость материалов. Когда эти затраты сокращаются, появляется возможность снизить цены", - отметил Ф. Халилов.

    Эксперт подчеркнул, что Дарнагюль уже стал частью центральной зоны столицы, поэтому арендная плата здесь высока. В ТЦ "Абшерон", по его словам, аренда обходится в два-три раза дешевле. Снижение этих расходов позволяет продавцам предлагать товары по более выгодным ценам.

    По словам Ф. Халилова, на новой площадке работают более 2 000 предпринимателей. Здесь представлен широкий ассортимент строительных материалов местного и зарубежного производства. "Для покупателя большой выбор в одном месте - это экономия времени и денег. Он может сразу сравнить цены и выбрать наиболее выгодное предложение", - добавил эксперт.

    Эксперт: Перенос строительного рынка из Дарнагюля в ТЦ "Абшерон" может привести к снижению цен

    Фото
    Видео
    Dərnəgül tikinti bazarının "Abşeron" Ticarət Mərkəzinə köçürülməsi qiymətləri aşağı sala bilər
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    19:39
    В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеров
    В регионе
    19:23
    Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая Мерца
    Другие страны
    19:06
    В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсов
    В регионе
    18:57
    Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран региона
    Другие страны
    18:32
    Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской Аравии
    Другие страны
    18:15
    У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодке
    Другие страны
    17:59
    У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские виды
    Другие страны
    17:48
    Фото
    В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах Грузии
    В регионе
    17:32
    В Anthropic допустили рост экономики США почти на 50% к 2030 году благодаря ИИ
    Другие страны
    Лента новостей