Эксперт: Перенос строительного рынка из Дарнагюля в ТЦ "Абшерон" может привести к снижению цен

Перенос рынка строительных материалов из Дарнагюля в торговый центр "Абшерон" может способствовать снижению цен. Об этом заявил эксперт в сфере недвижимости и строительства Фирдовси Халилов.

По его словам, главным преимуществом Дарнагюля была близость к железнодорожной станции Кешля, принимавшей тяжелые грузы. В рамках мер по снижению транспортной нагрузки на город и переориентации станций на пассажирские перевозки грузовые операции были перенесены в Локбатан. В результате Дарнагюль лишился этого преимущества. Теперь грузовикам приходится проезжать через центральную часть города, а пробки задерживают доставку. Покупатели теряют время, транспортные расходы закладываются в стоимость товаров.

"Рынок, где продаются такие тяжелые материалы, как древесина, металл и строительный камень, должен находиться рядом с грузовой железнодорожной станцией. ТЦ "Абшерон" расположен вблизи такой станции в Локбатане. Доставка тяжелых грузов от станции до рынка - существенная статья расходов, влияющая на стоимость материалов. Когда эти затраты сокращаются, появляется возможность снизить цены", - отметил Ф. Халилов.

Эксперт подчеркнул, что Дарнагюль уже стал частью центральной зоны столицы, поэтому арендная плата здесь высока. В ТЦ "Абшерон", по его словам, аренда обходится в два-три раза дешевле. Снижение этих расходов позволяет продавцам предлагать товары по более выгодным ценам.

По словам Ф. Халилова, на новой площадке работают более 2 000 предпринимателей. Здесь представлен широкий ассортимент строительных материалов местного и зарубежного производства. "Для покупателя большой выбор в одном месте - это экономия времени и денег. Он может сразу сравнить цены и выбрать наиболее выгодное предложение", - добавил эксперт.