В Азербайджане добыли 37,9 млрд кубометров газа за 9 месяцев

В январе-сентябре текущего года в Азербайджане добыли 37,9 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, из общего объема 10,8 млрд кубометров пришлось на "Азери-Чираг-Гюнешли", 20,6 млрд - на "Шахдениз", 1,2 млрд - на месторождение "Абшерон" и 5,3 млрд кубометров - на SOCAR.

За этот период экспорт газа составил 18,4 млрд кубометров. Из них 8,6 млрд кубометров поставлено в Европу, 7 млрд - в Турцию, в том числе 4,2 млрд кубометров по TANAP, 1,6 млрд - в Грузию и 1,2 млрд кубометров - в Сирию.

С начала эксплуатации месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и "Шахдениз" по 1 октября текущего года было добыто около 684,5 млн тонн нефти, включая газовый конденсат, и 540 млрд кубометров газа.

На "Азери-Чираг-Гюнешли" добыли 629,5 млн тонн нефти и 254,7 млрд кубометров газа, а на "Шахдениз" - около 55 млн тонн конденсата и 285,3 млрд кубометров газа.

За этот период экспортировано 682,5 млн тонн нефти и 206,4 млрд кубометров газа.