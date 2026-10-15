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    С помощью ИИ в Азербайджане выявляют 18 болезней и вредителей по 8 видам фруктов

    АПК
    • 15 октября, 2026
    • 10:48
    С помощью ИИ в Азербайджане выявляют 18 болезней и вредителей по 8 видам фруктов

    В Азербайджане с помощью искусственного интеллекта определяют 18 болезней и вредителей по 8 видам фруктов.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова на пресс-конференции о ходе реализации проекта "Аграрный искусственный интеллект".

    По ее словам, в рамках программы уже запущены решения по прогнозированию рисков болезней и вредителей, а также определению благоприятного времени для обработки. Система на основе данных агрометеорологических станций ежечасно оценивает риски и отслеживает стадии развития вредителей.

    "Сейчас система охватывает 18 болезней и вредителей по 8 видам фруктов", - отметила Гадимова.

    Она добавила, что решение по определению времени обработки с учетом ветра, осадков и температуры определяет подходящие интервалы на ближайшие дни. Это помогает фермерам планировать защитные мероприятия с учетом погоды и эффективнее использовать ресурсы хозяйства.

    Искусственный интеллект (ИИ)
    İlhamə Qədimova: "8 meyvə növü üzrə 18 xəstəlik və zərərverici süni intellektlə müəyyən edilir"
    AI helps detect 18 diseases and pests affecting 8 fruit types in Azerbaijan
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