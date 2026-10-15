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    İlhamə Qədimova: "8 meyvə növü üzrə 18 xəstəlik və zərərverici süni intellektlə müəyyən edilir"

    ASK
    • 15 oktyabr, 2026
    • 10:38
    İlhamə Qədimova: 8 meyvə növü üzrə 18 xəstəlik və zərərverici süni intellektlə müəyyən edilir

    Azərbaycanda Aqrar Süni İntellekt layihəsinin fermerlər üçün praktik əhəmiyyət daşıyan əsas istiqamətlərindən biri bitki sağlamlığı proqramıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlhamə Qədimova layihənin icra vəziyyəti barədə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Bu proqram çərçivəsində xəstəlik və zərərverici risklərinin proqnozlaşdırılması, eləcə də dərmanlama üçün əlverişli vaxtın müəyyən edilməsi həlləri artıq istifadəyə verilib. Xəstəlik və zərərverici risklərinin proqnozlaşdırılması həlli aqrometeoroloji stansiyalardan əldə olunan məlumatlar əsasında riskləri saatlıq qiymətləndirir, zərərvericilərin inkişaf mərhələlərini izləyir. Hazırda sistem 8 meyvə növü üzrə 18 xəstəlik və zərərvericini əhatə edir", - deyə o qeyd edib.

    İ.Qədimova əlavə edib ki, dərmanlama vaxtının müəyyənləşdirilməsi həlli külək, yağıntı, temperatur göstəricilərini nəzərə alaraq növbəti günlər üçün uyğun vaxt intervallarını müəyyən edir: "Bu, fermerlərə bitki mühafizəsi tədbirlərini hava şəraitinə uyğun planlaşdırmağa və təsərrüfat resurslarından daha səmərəli istifadə etməyə kömək edir. Bitkilərin əraziyə uyğunluğunun müəyyən edilməsi, inkişaf fazaları üzrə risklərin xəritələşdirilməsi, temperatur xəbərdarlıqlarının verilməsi və optimal əkin müddətinin hesablanması da istismarda olan həllər sırasındadır. Torpaq və iqlim göstəricilərinə əsaslanan məlumatlar bitki və sort seçiminin daha əsaslandırılmış şəkildə aparılmasına şərait yaradır".

    İlhamə Qədimova Aqrar sektor Süni intellekt (AI)
    С помощью ИИ в Азербайджане выявляют 18 болезней и вредителей по 8 видам фруктов
    AI helps detect 18 diseases and pests affecting 8 fruit types in Azerbaijan
    44 - Tezliklə
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