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    Почти 20 млн тонн нефти добыли в Азербайджане за 9 месяцев

    Энергетика
    • 15 октября, 2026
    • 10:44
    Почти 20 млн тонн нефти добыли в Азербайджане за 9 месяцев

    В январе-сентябре текущего года в Азербайджане добыто 19,9 млн тонн нефти (включая конденсат).

    Как сообщили Report в Министерстве энергетики, из них 11,8 млн тонн пришлось на долю "Азери-Чираг-Гюнешли", 2,6 млн тонн - на "Шахдениз" и 0,4 млн тонн - на "Абшерон". Добыча нефти (включая конденсат) SOCAR составила 5,1 млн тонн.

    За отчетный период экспортировано 15,5 млн тонн нефти (включая конденсат). Из них 14,2 млн тонн пришлось на долю консорциума, 0,8 млн тонн - на SOCAR и 0,5 млн тонн - на JOCAP.

    За первые 9 месяцев текущего года добыча сырой нефти в среднем составила 61 тыс. тонн (446 тыс. баррелей) в сутки, добыча конденсата - 12 тыс. тонн (101 тыс. баррелей). В общей сложности добыча нефти в среднем составила 73 тыс. тонн (547 тыс. баррелей) в сутки.

    Объем переработки нефти за отчетный период составил 4,5 млн тонн.

    Добыча нефти в Азербайджане Нефтегазовый сектор Азербайджана Министерство энергетики Азербайджана
    Azərbaycanda 9 ayda 20 milyon tona yaxın neft hasil edilib
    Azerbaijan's oil production approached 20M tons in 9 months
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    44 - Tezliklə

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