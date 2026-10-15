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    Azərbaycanda 9 ayda 20 milyon tona yaxın neft hasil edilib

    Energetika
    • 15 oktyabr, 2026
    • 10:24
    Azərbaycanda 9 ayda 20 milyon tona yaxın neft hasil edilib

    Bu ilin yanvar-sentyabr ayları üzrə operativ məlumatlara əsasən, Azərbaycanda 19,9 milyon ton neft (kondensatla birlikdə) hasil edilib.

    Bu barədə "Report"a Energetika Nazirliyindən məlumat verilib.

    Hasilatın 11,8 milyon tonu "Azəri-Çıraq-Günəşli"nin, 2,6 milyon tonu "Şahdəniz"in, 0,4 milyon tonu "Abşeron" yatağının payına düşüb. SOCAR üzrə neft (kondensatla birlikdə) hasilatı 5,1 milyon ton təşkil edib.

    Bu dövrdə 15,5 milyon ton neft (kondensatla birlikdə) ixrac olunub. Bunun 14,2 milyon tonu konsorsiumun, 0,8 milyon tonu SOCAR-ın, 0,5 milyon tonu isə JOCAP-ın payına düşüb.

    Qeyd edək ki, bu ilin 9 ayı ərzində xam neft hasilatı orta hesabla gündəlik 61 min ton (446 min barrel), kondensat hasilatı 12 min ton (101 min barrel) təşkil edib. Ümumilikdə neft hasilatı orta hesabla gündəlik 73 min ton (547 min barrel) olub.

    Hesabat dövründə neftin emalı 4,5 milyon ton təşkil edib.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azərbaycan Energetika Nazirliyi Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Abşeron qaz-kondensat yatağı
    Почти 20 млн тонн нефти добыли в Азербайджане за 9 месяцев
    Azerbaijan's oil production approached 20M tons in 9 months
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