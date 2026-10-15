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    Anglo Asian Mining за 9 месяцев незначительно увеличила добычу золота в Азербайджане

    Промышленность
    • 15 октября, 2026
    • 10:39
    Anglo Asian Mining за 9 месяцев незначительно увеличила добычу золота в Азербайджане

    Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (ААМ), специализирующаяся на освоении золотоносных месторождений в Азербайджане, сократила производство золота в стране в третьем квартале на 0,25% до 6 781 унцию (в аналогичном периоде 2025 года - 6 798).

    Как сообщает Report со ссылкой на Anglo Asian Mining, из общего объема 5 582 унции было получено в составе золотых слитков Доре, а 1 199 унций - от флотации и SART-процессинга.

    По итогам девяти месяцев 2026 года объем добычи золота достиг 19 110 унций по сравнению с 18 912 унциями за аналогичный период прошлого года.

    Совокупные продажи золота Доре в III квартале выросли до 5 733 унций по средней цене 4 259 долларов США за унцию (в III квартале 2025 года - 5 181 унция по цене 3 430 долларов за унцию).

    Кроме того, по состоянию на 30 сентября 2026 года стоимость непроданных запасов золота Доре и медного концентрата Anglo Asian оценивалась в 27 млн долларов.

    Компания подтвердила годовой ориентир по производству золота на 2026 год на уровне 26 тыс. - 30 тыс. унций при совокупных денежных затратах в диапазоне от 1 500 долларов до 1 800 долларов за унцию.

    Anglo Asian Mining plc - производитель меди и золота в Азербайджане. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining Plc. - 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.

    Производство золота Anglo Asian Mining (AAM)
    "Anglo Asian Mining" 9 ayda Azərbaycanda qızıl hasilatını cüzi artırıb
    Anglo Asian Mining gold output virtually flat in Q3 2026 at 6,781 ounces
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