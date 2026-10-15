Anglo Asian Mining за 9 месяцев незначительно увеличила добычу золота в Азербайджане

Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (ААМ), специализирующаяся на освоении золотоносных месторождений в Азербайджане, сократила производство золота в стране в третьем квартале на 0,25% до 6 781 унцию (в аналогичном периоде 2025 года - 6 798).

Как сообщает Report со ссылкой на Anglo Asian Mining, из общего объема 5 582 унции было получено в составе золотых слитков Доре, а 1 199 унций - от флотации и SART-процессинга.

По итогам девяти месяцев 2026 года объем добычи золота достиг 19 110 унций по сравнению с 18 912 унциями за аналогичный период прошлого года.

Совокупные продажи золота Доре в III квартале выросли до 5 733 унций по средней цене 4 259 долларов США за унцию (в III квартале 2025 года - 5 181 унция по цене 3 430 долларов за унцию).

Кроме того, по состоянию на 30 сентября 2026 года стоимость непроданных запасов золота Доре и медного концентрата Anglo Asian оценивалась в 27 млн долларов.

Компания подтвердила годовой ориентир по производству золота на 2026 год на уровне 26 тыс. - 30 тыс. унций при совокупных денежных затратах в диапазоне от 1 500 долларов до 1 800 долларов за унцию.

Anglo Asian Mining plc - производитель меди и золота в Азербайджане. Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку шести месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining Plc. - 49%. В настоящее время AAM владеет правами на разработку восьми контрактных площадей в Азербайджане.