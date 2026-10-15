Азербайджан и МОМ обсудили сотрудничество в миграционной сфере
- 15 октября, 2026
- 10:34
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Глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов обсудил сотрудничество с представителями Международной организации по миграции (МОМ).
Об этом сообщает Report со ссылкой на ГМС.
Гусейнов встретился с главой представительства МОМ в Грузии и странового офиса с координационными функциями в регионе Ларсом Йоханом Лённбаком и главой представительства организации в Азербайджане Анаром Искендеровым.
Глава ГМС подчеркнул важность продолжения совместной деятельности по реализации Глобального договора о безопасной, упорядоченной и законной миграции после второго Международного форума по обзору миграции. Он отметил работу Азербайджана в качестве сопредседателя инициативы "Страны-чемпионы" по определению практических шагов для реализации Глобального договора.
Лённбак, поблагодарив за встречу, подчеркнул важность партнерства с ГМС и поделился своими мнением по поднятым вопросам.
На встрече обсуждены работы по совместному с МОМ проекту "Усиление потенциала готовности к чрезвычайным ситуациям в Азербайджанской Республике", а также перспективы сотрудничества по расширению миграционных исследований в стране.