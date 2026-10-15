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    Азербайджан и МОМ обсудили сотрудничество в миграционной сфере

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    • 15 октября, 2026
    • 10:34
    Азербайджан и МОМ обсудили сотрудничество в миграционной сфере

    Глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов обсудил сотрудничество с представителями Международной организации по миграции (МОМ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ГМС.

    Гусейнов встретился с главой представительства МОМ в Грузии и странового офиса с координационными функциями в регионе Ларсом Йоханом Лённбаком и главой представительства организации в Азербайджане Анаром Искендеровым.

    Глава ГМС подчеркнул важность продолжения совместной деятельности по реализации Глобального договора о безопасной, упорядоченной и законной миграции после второго Международного форума по обзору миграции. Он отметил работу Азербайджана в качестве сопредседателя инициативы "Страны-чемпионы" по определению практических шагов для реализации Глобального договора.

    Лённбак, поблагодарив за встречу, подчеркнул важность партнерства с ГМС и поделился своими мнением по поднятым вопросам.

    На встрече обсуждены работы по совместному с МОМ проекту "Усиление потенциала готовности к чрезвычайным ситуациям в Азербайджанской Республике", а также перспективы сотрудничества по расширению миграционных исследований в стране.

    Государственная миграционная служба Азербайджана Международная организация по миграции (IОМ) Вюсал Гусейнов
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    Azərbaycanla BMqT arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib
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    Azerbaijan's State Migration Service, IOM mull expanding co-op
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