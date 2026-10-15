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    Azərbaycanla BMqT arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 10:12
    Azərbaycanla BMqT arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin (DMX) rəisi, II dərəcəli dövlət miqrasiya xidməti müşaviri Vüsal Hüseynov Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının (BMqT) Gürcüstandakı Nümayəndəliyinin, həmçinin regionda koordinasiya funksiyalarına malik ölkə ofisinin rəhbəri Lars Yohan Lönnbak və təşkilatın Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin rəhbəri Anar İskəndərov ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a DMX-dən məlumat verilib.

    V.Hüseynov BMqT ikinci Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumundan sonrakı dövrdə "Təhlükəsiz, nizamlı və qanuni miqrasiya üzrə Qlobal Pakt"ın icrası istiqamətində birgə fəaliyyətlərin davam etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Azərbaycanın "Çempion ölkələr" təşəbbüsünün həmsədri qismində Qlobal Paktın həyata keçirilməsi məqsədilə praktiki addımların müəyyənləşdirilməsi istiqamətində görüdüyü işləri qeyd edib.

    Səmimi görüş üçün təşəkkürünü bildirən Lars Yohan Lönnbak Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə tərəfdaşlığın əhəmiyyətini vurğulayıb, qaldırılan məsələlərlə bağlı fikirlərini bölüşüb.

    Görüşdə BMqT ilə birgə həyata keçirilən "Azərbaycan Respublikasında fövqəladə hallara hazırlıq potensiallarının gücləndirilməsi" layihəsi üzrə aparılan işlər, eləcə də ölkəmizdə miqrasiya üzrə təqdiqatların genişləndirilməsi ilə bağlı əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub.

    Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı (BMqT)
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    Азербайджан и МОМ обсудили сотрудничество в миграционной сфере
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    Azerbaijan's State Migration Service, IOM mull expanding co-op
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