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    ААМ: Добыча руды на месторождении "Угур" возобновлена

    Промышленность
    • 15 октября, 2026
    • 10:45
    ААМ: Добыча руды на месторождении Угур возобновлена

    Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (ААМ), специализирующаяся на освоении золотоносных месторождений в Азербайджане, возобновила добычу руды на месторождении "Угур" в Гедабекском районе после завершения детальной оценки минерализации.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Anglo Asian Mining.

    Месторождение "Угур" обнаружено в 2016 году, а добыча золота и серебра на месторождении началось в сентябре 2017 года. Оно расположено в трех километрах к северо-западу от основных месторождений компании.

    По предварительным данным, минеральные запасы на месторождении "Угур" были рассчитаны в объеме 199 тыс. унций золота и 1,049 млн унций серебра.

    В третьем квартале 2026 года объем добычи на месторождении "Угур" составил 40 374 тонны.

    Золоторудное месторождение Угур Anglo Asian Mining (AAM)
    "Uğur" yatağında filiz hasilatı bərpa edilib
    Anglo Asian Mining resumes ore extraction at Ugur deposit in Azerbaijan
    44 - Tezliklə
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