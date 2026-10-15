ААМ: Добыча руды на месторождении "Угур" возобновлена

Британская горнодобывающая компания Anglo Asian Mining (ААМ), специализирующаяся на освоении золотоносных месторождений в Азербайджане, возобновила добычу руды на месторождении "Угур" в Гедабекском районе после завершения детальной оценки минерализации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anglo Asian Mining.

Месторождение "Угур" обнаружено в 2016 году, а добыча золота и серебра на месторождении началось в сентябре 2017 года. Оно расположено в трех километрах к северо-западу от основных месторождений компании.

По предварительным данным, минеральные запасы на месторождении "Угур" были рассчитаны в объеме 199 тыс. унций золота и 1,049 млн унций серебра.

В третьем квартале 2026 года объем добычи на месторождении "Угур" составил 40 374 тонны.