На НПЗ в Рязанской области произошел пожар из-за массовой атаки БПЛА

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло в Рязанской области РФ из-за массовой атаки БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

"Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание", - написал он.

Также повреждены склад и автомобили на территории другого предприятия, сообщил губернатор.

Предварительно, никто не пострадал, оценивается материальный ущерб.

"На месте работают оперативные службы. Благодарю расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал Рязанскую область", - отметил Малков.