На НПЗ в Рязанской области произошел пожар из-за массовой атаки БПЛА
В регионе
- 15 октября, 2026
- 10:50
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Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло в Рязанской области РФ из-за массовой атаки БПЛА.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание", - написал он.
Также повреждены склад и автомобили на территории другого предприятия, сообщил губернатор.
Предварительно, никто не пострадал, оценивается материальный ущерб.
"На месте работают оперативные службы. Благодарю расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал Рязанскую область", - отметил Малков.
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