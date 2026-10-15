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    На НПЗ в Рязанской области произошел пожар из-за массовой атаки БПЛА

    В регионе
    • 15 октября, 2026
    • 10:50
    На НПЗ в Рязанской области произошел пожар из-за массовой атаки БПЛА

    Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошло в Рязанской области РФ из-за массовой атаки БПЛА.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

    "Сегодня ночью и утром наш регион подвергся массовой атаке БПЛА. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание", - написал он.

    Также повреждены склад и автомобили на территории другого предприятия, сообщил губернатор.

    Предварительно, никто не пострадал, оценивается материальный ущерб.

    "На месте работают оперативные службы. Благодарю расчеты ПВО, мобильные огневые группы и всех, кто защищал Рязанскую область", - отметил Малков.

    Пожар (возгорание) Российско-украинский конфликт Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Украина
    Ryazana kütləvi PUA hücumu səbəbindən neft emalı zavodunda yanğın baş verib
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