В Ходжалы похоронена считавшаяся пропавшей без вести 33 года шехид Зибейда Ахмедова
Внутренняя политика
- 20 февраля, 2026
- 12:29
Шехид Зибейда Ахмедова, числившаяся пропавшей без вести 33 года, похоронена в Ходжалы.
Как сообщает карабахское бюро Report, она предана земле на Аллее шехидов в Ходжалинском районе.
На церемонии похорон присутствовали родственники шехида, официальные лица Ходжалиснкого района и представители общественности.
Зибейда Ахмедова родилась 1 апреля 1938 года в Ханкенди. 26 февраля 1992 года она пропала без вести в Ходжалы.
