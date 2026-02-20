В Ходжалы похоронена считавшаяся пропавшей без вести 33 года шехид Зибейда Ахмедова

Шехид Зибейда Ахмедова, числившаяся пропавшей без вести 33 года, похоронена в Ходжалы.

Как сообщает карабахское бюро Report, она предана земле на Аллее шехидов в Ходжалинском районе.

На церемонии похорон присутствовали родственники шехида, официальные лица Ходжалиснкого района и представители общественности.

Зибейда Ахмедова родилась 1 апреля 1938 года в Ханкенди. 26 февраля 1992 года она пропала без вести в Ходжалы.