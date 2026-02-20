Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Ходжалы похоронена считавшаяся пропавшей без вести 33 года шехид Зибейда Ахмедова

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 12:29
    В Ходжалы похоронена считавшаяся пропавшей без вести 33 года шехид Зибейда Ахмедова

    Шехид Зибейда Ахмедова, числившаяся пропавшей без вести 33 года, похоронена в Ходжалы.

    Как сообщает карабахское бюро Report, она предана земле на Аллее шехидов в Ходжалинском районе.

    На церемонии похорон присутствовали родственники шехида, официальные лица Ходжалиснкого района и представители общественности.

    Зибейда Ахмедова родилась 1 апреля 1938 года в Ханкенди. 26 февраля 1992 года она пропала без вести в Ходжалы.

    шехид прощание с шехидом Зибейда Ахмедова Ходжалы похороны
    Фото
    Лента новостей