İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    33 il itkin kimi qeydiyyatda olan şəhid Zibeydə Əhmədova Xocalıda dəfn edilib

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 12:09
    33 il itkin kimi qeydiyyatda olan şəhid Zibeydə Əhmədova Xocalıda dəfn edilib

    33 il itkin kimi qeydiyyatda olan şəhid Zibeydə Əhmədova Xocalıda dəfn olunub.

    "Report"un Qarabağ Bürosu xəbər verir ki, Z.Əhmədova Xocalı rayonu Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılıb.

    Dəfn mərasimində şəhidin doğmaları, rayon rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Qeyd edək ki, Z.Əhmədova 1938-ci il aprelin 1-də Xankəndidə anadan olub. O, 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda itkin düşmüşdü.

    33 il itkin kimi qeydiyyatda olan şəhid Zibeydə Əhmədova Xocalıda dəfn edilib
    33 il itkin kimi qeydiyyatda olan şəhid Zibeydə Əhmədova Xocalıda dəfn edilib

    şəhid Xocalı itkin
    Foto
    В Ходжалы похоронена считавшаяся пропавшей без вести 33 года шехид Зибейда Ахмедова

    Son xəbərlər

    12:28

    Florida ştatının qanunvericiləri hava limanının adının Trampın şərəfinə dəyişdirilməsini təsdiqləyib

    Maraqlı
    12:24

    Nazir müavini: "Azərbaycan biometrik rəqəmsal imza tətbiq edən azsaylı ölkələrdən biridir"

    İKT
    12:23

    Yasamalda şirkətin anbarından 10 min manatlıq oğurluq olub

    Din
    12:22

    Azərbaycanda mülki və inzibati işlər tam elektronlaşdırılacaq

    Daxili siyasət
    12:19
    Foto

    Bakıda Azərbaycan Hakimlərinin II Forumu keçirilir - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:19
    Foto

    Bərdədə I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Qurban Göyüşovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:17

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında Sülh Şurasının ilk iclasında iştirakı ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    12:17

    Elmin Məmmədov: "Yeni texnologiyalar ənənəvi sektorları üç dəfə üstələyir"

    İKT
    12:15

    Kəmalə Abıyeva: Rəqəmsallaşmadan sonra kommersiya mübahisələrinə müraciətlər artıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti