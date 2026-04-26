    Starmer leyboristlərin 2029-cu ilin parlament seçkilərində qalib gələ biləcəyini bildirib

    • 26 aprel, 2026
    • 08:44
    Starmer leyboristlərin 2029-cu ilin parlament seçkilərində qalib gələ biləcəyini bildirib

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer bildirib ki, Leyboristlər Partiyası onun rəhbərliyi altında növbəti parlament seçkilərində qalib gələ bilər.

    "Report"un məlumatına görə, o, "The Sunday Times" qəzetinə müsahibəsində 2029-cu ilə nəzərdə tutlmuş seçkilərdə partiyaya rəhbərlik etməyə hazır olub-olmaması ilə bağlı suala müsbət cavab verib.

    "Bəli", - Starmer deyib. "Düşünürəm ki, biz qalib gələ bilərik. Bu, çox vacib ümumi seçki olacaq. Britaniyalı olmağın nə demək olduğu sualının əsas olacağı seçki olacaq", - o qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, bu, tolerantlıq dəyərləri ilə "yaşa və qoy digəri də yaşasın" prinsipi arasında qarşıdurmadır.

    Bu arada, Britaniya media orqanları son zamanlar Baş nazirin tərəfdarları arasında belə, onun siyasi gələcəyi və səlahiyyət müddətinin bitməsindən əvvəl istefa vermə ehtimalı ilə bağlı artan şübhələrin olduğunu bildiriblər.

    Müxalifət partiyaları həmçinin Starmerin istefasını tələb edirlər, çünki Böyük Britaniyanın ABŞ-dəki səfiri Peter Mandelsonun amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynlə əlaqələri var idi. Onlar iddia edirlər ki, Baş nazir parlamenti azdırıb. 2025-ci ildə Starmer təyinat proseduruna əməl olunduğunu iddia etsə də, keçmiş xarici işlər naziri Olli Robbins daha sonra Baş Nazirin Dəftərxanasından mümkün təzyiq barədə məlumat verib.

    Стармер заявил о возможности победы лейбористов на выборах 2029 года

    Son xəbərlər

    09:00

    Premyer Liqa: "Kəpəz" "Şamaxı" ilə "Neftçi" "Qarabağ"la üz-üzə gələcək

    Futbol
    08:58

    Narendra Modi oteldəki atışmadan sonra Trampa uğurlar arzulayıb

    Digər ölkələr
    08:44

    Starmer leyboristlərin 2029-cu ilin parlament seçkilərində qalib gələ biləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    08:20

    Tramp Vaşinqtondakı atışmanın İran əməliyyatı ilə əlaqəli olduğuna inanmır

    Digər ölkələr
    08:03

    ABŞ-nin ədliyyə naziri: Trampın qəbulunda baş verən atışma ilə bağlı istintaq davam edir

    Digər ölkələr
    07:40

    Kolumbiyada terror aktı nəticəsində 14 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    07:18
    Foto
    Video

    Tramp Vaşinqtonda atışmada şübhəli bilinən şəxsin foto və videolarını paylaşıb

    Digər ölkələr
    07:10

    Tramp: Vaşinqton qəbul zamanı atəş açan şəxsin bir neçə silahı olub

    Digər ölkələr
    07:03

    İsrailin Müdafiə Ordusu Livanın cənubuna zərbələr endirib

    Digər ölkələr
