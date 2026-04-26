Starmer leyboristlərin 2029-cu ilin parlament seçkilərində qalib gələ biləcəyini bildirib
- 26 aprel, 2026
- 08:44
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer bildirib ki, Leyboristlər Partiyası onun rəhbərliyi altında növbəti parlament seçkilərində qalib gələ bilər.
"Report"un məlumatına görə, o, "The Sunday Times" qəzetinə müsahibəsində 2029-cu ilə nəzərdə tutlmuş seçkilərdə partiyaya rəhbərlik etməyə hazır olub-olmaması ilə bağlı suala müsbət cavab verib.
"Bəli", - Starmer deyib. "Düşünürəm ki, biz qalib gələ bilərik. Bu, çox vacib ümumi seçki olacaq. Britaniyalı olmağın nə demək olduğu sualının əsas olacağı seçki olacaq", - o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, bu, tolerantlıq dəyərləri ilə "yaşa və qoy digəri də yaşasın" prinsipi arasında qarşıdurmadır.
Bu arada, Britaniya media orqanları son zamanlar Baş nazirin tərəfdarları arasında belə, onun siyasi gələcəyi və səlahiyyət müddətinin bitməsindən əvvəl istefa vermə ehtimalı ilə bağlı artan şübhələrin olduğunu bildiriblər.
Müxalifət partiyaları həmçinin Starmerin istefasını tələb edirlər, çünki Böyük Britaniyanın ABŞ-dəki səfiri Peter Mandelsonun amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynlə əlaqələri var idi. Onlar iddia edirlər ki, Baş nazir parlamenti azdırıb. 2025-ci ildə Starmer təyinat proseduruna əməl olunduğunu iddia etsə də, keçmiş xarici işlər naziri Olli Robbins daha sonra Baş Nazirin Dəftərxanasından mümkün təzyiq barədə məlumat verib.