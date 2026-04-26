    Стармер заявил о возможности победы лейбористов на выборах 2029 года

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лейбористская партия под его руководством может одержать победу на следующих парламентских выборах.

    Как передает Report, в интервью газете The Sunday Times он ответил утвердительно на вопрос о готовности возглавить партию на выборах, намеченных на 2029 год.

    "Да", - сказал Стармер. "Я думаю, мы можем [победить]. Это будут очень важные всеобщие выборы. Скорее всего, это будет Лейбористская партия против Reform UK. Выборы, на которых вопрос о том, что значит быть британцем, станет ключевым", - отметил он.

    По его словам, речь идет о противостоянии ценностям терпимости и принципу "живи и дай жить другим".

    При этом британские СМИ в последние дни пишут о росте сомнений даже среди сторонников премьера относительно его политического будущего и возможной отставки до завершения срока полномочий.

    Оппозиционные партии также призывают к отставке Стармера на фоне скандала вокруг назначения Питера Мандельсона послом Великобритании в США, учитывая его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Они утверждают, что премьер якобы ввел парламент в заблуждение. В свою очередь, в 2025 году Стармер заявлял, что процедура назначения была соблюдена, однако бывший глава дипслужбы Великобритании Олли Роббинс позже сообщил о возможном давлении со стороны канцелярии премьер-министра.

