    Сянан Гаджиев: ИИ начнут применять при рассмотрении простых судебных дел

    Внутренняя политика
    • 20 февраля, 2026
    • 12:23
    Сянан Гаджиев: ИИ начнут применять при рассмотрении простых судебных дел

    В Азербайджане разрабатывается программа по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему и сферу правосудия.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам член Судебно-правового совета Сянан Гаджиев.

    По его словам, в первую очередь планируется использовать ИИ для проверки соответствия процессуальным нормам исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб при их поступлении в суд.

    "Также с применением искусственного интеллекта будут рассматриваться наиболее простые категории дел - заявления и жалобы, поданные в порядке приказного и исполнительного производства", - отметил Гаджиев.

    Он добавил, что одной из конечных целей является внедрение механизмов прогнозирования судебных решений.

