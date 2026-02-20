Сянан Гаджиев: ИИ начнут применять при рассмотрении простых судебных дел

В Азербайджане разрабатывается программа по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему и сферу правосудия.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам член Судебно-правового совета Сянан Гаджиев.

По его словам, в первую очередь планируется использовать ИИ для проверки соответствия процессуальным нормам исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб при их поступлении в суд.

"Также с применением искусственного интеллекта будут рассматриваться наиболее простые категории дел - заявления и жалобы, поданные в порядке приказного и исполнительного производства", - отметил Гаджиев.

Он добавил, что одной из конечных целей является внедрение механизмов прогнозирования судебных решений.