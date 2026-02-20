İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiq olunacağı sahələr açıqlanıb

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 11:32
    Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiq olunacağı sahələr açıqlanıb

    Məhkəmə sistemində süni intellektin tətbiq olunacağı sahələr açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü Sənan Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında məhkəmə sistemində, ədalət mühakiməsində süni intellektin tətbiqi ilə bağlı proqram hazırlandığını deyib:

    "Xüsusilə iddia ərizələri, apellyasiya, kassasiya şikayətləri məhkəməyə daxil olan zaman onların prosessual normalara uyğun tətbiqinin süni intellekt vasitəsilə yoxlanılması nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, çox sadə işlər, əmr icraatı, icra icraatı qaydasında verilən ərizələrə və şikayətlərə süni intellekt vasitəsilə baxılacaq".

    Onun sözlərinə görə, bu sahədə son məqsədlərdən biri də məhkəmə qərarlarının proqnozlaşdırılmasını təmin etməkdir:

    "Beləliklə, vətəndaşlar məhkəməyə müraciət edən zaman iddiasının uyğunluq dərəcəsini qiymətləndirə biləcəklər".

    Sənan Hacıyev məhkəmə sistemi süni intellekt Məhkəmə-Hüquq Şurası

    Son xəbərlər

    12:01

    Sülh yaradan bir liderin səfərində antimilli ünsürlərin atdığı addımlar qeyri-əxlaqidir – RƏY

    Daxili siyasət
    12:00

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunun yarımfinal oyunları keçiriləcək

    Komanda
    11:58

    Ceyhun Məmmədov: Heç bir təxribat İlham Əliyevin siyasətinə xələl gətirə bilməz

    Daxili siyasət
    11:53

    Çexiya yanvarda Azərbaycandan 82 mindən çox neft alıb

    Energetika
    11:51

    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsinin elektronlaşdırılması son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    11:51

    PSJ Kilian Mbappeyə olan borcunun bir hissəsini ödəyib

    Futbol
    11:50

    İlham Əliyevin Sülh Şurasının iclasında iştirakı Azərbaycanın geosiyasi mövqeyinin daha da gücləndiyini təsdiqləyir - RƏY

    Xarici siyasət
    11:50

    Emal edilməmiş almazların rəy olmadan idxalı və ixracına görə cərimələr son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    11:48

    Azər Badamov: İlham Əliyevin qaldığı hotelə soxulmağa cəhd edən bir qrup vətən xaininə azərbaycanlı da demək olmaz

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti