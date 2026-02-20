Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Fitch Solutions ожидает снижения к концу 2026 года учетной ставки в Азербайджане до 6%

    Финансы
    • 20 февраля, 2026
    • 12:22
    Международная аналитическая компания Fitch Solutions, ожидает, что Центральный банк Азербайджана (ЦБА) сохранит осторожную денежно-кредитную политику.

    Как сообщает Report со ссылкой на отчет Fitch Solutions, Центробанк будет постепенно снижать ключевую процентную ставку до 6% к концу 2026 года с текущих 6,5%.

    Отметим, что правление ЦБА 4 февраля приняло решение о снижении учетной ставки на 0,25 процентных пункта, до 6,5%. Следующее решение по параметрам процентного коридора будет обнародовано 2 апреля.

    "Курс маната будет оставаться жестко управляемым, поддерживаясь на уровне 1,7 AZN/USD посредством интервенций, что отражает долгосрочную приверженность властей к сохранению стабильности нацвалюты", - отмечают авторы отчета.

