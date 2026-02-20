İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Maliyyə
    • 20 fevral, 2026
    • 12:46
    Fitch Solutions 2026-cı ilin sonuna qədər Azərbaycanda uçot dərəcəsinin 6 %-ə enəcəyini gözləyir

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) ehtiyatlı pul-kredit siyasətini qoruyub saxlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fitch Solutions" beynəlxalq analitik şirkətinin hesabatında qeyd olunub.

    "Mərkəzi Bank əsas faiz dərəcəsini hazırkı 6,5 %-dən 2026-cı ilin sonuna qədər tədricən 6 %-ə endirəcək", - hesabatda bildirilir.

    Qeyd edək ki, AMB-nin İdarə Heyəti fevralın 4-də uçot dərəcəsinin 0,25 faiz bəndi azaldaraq 6,5 %-ə endirilməsi barədə qərar qəbul edib. Faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı növbəti qərar aprelin 2-də açıqlanacaq.

    "Manatın məzənnəsi intervensiyalar hesabına 1,7 AZN/USD səviyyəsində dəstəklənərək ciddi şəkildə idarə olunmaqda davam edəcək ki, bu da hakimiyyətin milli valyutanın sabitliyinin qorunmasına uzunmüddətli sadiqliyini əks etdirir", - hesabat müəllifləri vurğulayıblar.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı pul-kredit siyasəti Uçot dərəcəsi
    Fitch Solutions ожидает снижения к концу 2026 года учетной ставки в Азербайджане до 6%

