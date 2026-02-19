Sülh Şurasının bugünkü iclasında Qəzzaya dair maliyyə layihəsində Azərbaycanın iştirakı nəzərdə tutulmur
Xarici siyasət
- 19 fevral, 2026
- 22:10
Azərbaycan təsisçi üzv dövlət kimi Sülh Şurasının məqsəd və məramlarını dəstəkləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin "X" sosial şəbəkəsindəki paylaşımda bildirilib.
Onun sözlərinə görə, gələcəkdə Azərbaycan tərəfindən Sülh Şurası vasitəsilə Qəzzada sərmayə layihələrində iştirakı nəzərdən keçirilə bilər:
"Amma bir məsələyə aydınlıq gətirmək istərdik. Belə ki, Sülh Şurasının bugünkü iclasında səsləndirilən 7 milyard ABŞ dolları məbləğində Qəzzaya dair maliyyə layihəsində Azərbaycanın iştirakı nəzərdə tutulmur", - paylaşımda qeyd olunub.
Son xəbərlər
22:10
Sülh Şurasının bugünkü iclasında Qəzzaya dair maliyyə layihəsində Azərbaycanın iştirakı nəzərdə tutulmurXarici siyasət
22:08
IMF: Azərbaycanın dövlət borcu 2032-ci ilə 20 %-dən aşağı olacaqMaliyyə
22:04
Foto
Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB-3Xarici siyasət
22:02
Beyləqanda yanğın küləyin təsiri ilə genişlənərək meşə massivinə keçibHadisə
22:01
"Qarabağ"a 4 qol vuran futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilibFutbol
21:43
Anna Bordon: "Azərbaycan bankları yaxşı kapitallaşmış və mənfəətli olaraq qalır"Maliyyə
21:39
"Arsenal" Bukayo Saka ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
21:26
Foto
Yevlax-Bərdə avtomobil yolunun kənarında yanğın başlayıbHadisə
21:21