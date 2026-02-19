Хикмет Гаджиев: Участие Азербайджана в финансовом проекте Совета мира по Газе не предусмотрено
Внешняя политика
- 19 февраля, 2026
- 22:13
Азербайджан как государство-учредитель поддерживает цели и задачи Совета мира.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X.
По его словам, в будущем Азербайджан может рассматривать участие в инвестиционных проектах в Газе в рамках Совета мира:
"Однако мы хотели бы внести ясность в один вопрос. Участие Азербайджана в финансовом проекте по Газе на сумму 7 млрд долларов США, озвученном на сегодняшнем заседании Совета мира, не предусматривается", - отмечается в публикации.
