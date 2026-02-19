Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Хикмет Гаджиев: Участие Азербайджана в финансовом проекте Совета мира по Газе не предусмотрено

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 22:13
    Хикмет Гаджиев: Участие Азербайджана в финансовом проекте Совета мира по Газе не предусмотрено

    Азербайджан как государство-учредитель поддерживает цели и задачи Совета мира.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева в соцсети X.

    По его словам, в будущем Азербайджан может рассматривать участие в инвестиционных проектах в Газе в рамках Совета мира:

    "Однако мы хотели бы внести ясность в один вопрос. Участие Азербайджана в финансовом проекте по Газе на сумму 7 млрд долларов США, озвученном на сегодняшнем заседании Совета мира, не предусматривается", - отмечается в публикации.

    Первое заседание Совета мира Азербайджан финансирование сектор Газа Хикмет Гаджиев
    Sülh Şurasının Qəzzaya dair bugünkü maliyyə layihəsində Azərbaycanın iştirakı nəzərdə tutulmur
    Ты - Король

    Последние новости

    22:34

    Президент США продлил на год действие антироссийских санкций

    Другие страны
    22:33

    Премьер Египта: Палестинский комитет должен получить доступ во все районы Газы

    Другие страны
    22:17

    Трамп: Совет мира займется не только Газой, но и иными горячими точками

    Другие страны
    22:13

    Хикмет Гаджиев: Участие Азербайджана в финансовом проекте Совета мира по Газе не предусмотрено

    Внешняя политика
    22:09

    Нападающий "Ньюкасла" Гордон признан лучшим игроком недели ЛЧ УЕФА

    Футбол
    22:01

    В ЮАР произошли взрывы на химзаводе

    Другие страны
    21:45

    "Арсенал" продлил контракт с Букайо Сака

    Футбол
    21:30

    Бахрейн выступил с идеей цифровизации госуслуг в Газе

    Другие страны
    21:26

    МВФ: Уровень госдолга Азербайджана к 2032 году составит менее 20%

    Финансы
    Лента новостей