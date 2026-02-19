Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Трамп: Азербайджан и ряд стран внесли $7 млрд в Совет мира

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 19:18
    Трамп: Азербайджан и ряд стран внесли $7 млрд в Совет мира

    Азербайджан и ряд других стран совместно внесли более $7 млрд в бюджет Совет мира по Газе.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

    "И сегодня я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более $7 млрд в пакет помощи. Это великолепно. Спасибо вам, господа", - сказал Трамп.

    Он также отметил, что Управление ООН по координации гуманитарных вопросов соберет $2 млрд на поддержку Газы, а Япония взяла на себя обязательство провести крупный благотворительный сбор средств.

    "Насколько я знаю, будет вовлечен и Китай, думаю, подключится и Россия. Я хочу, чтобы участвовали все. Нужны все стороны. Потому что ничего не получится, если соберутся только единомышленники. Для этого нужно объединение всех", - сказал он.

    Трамп также подчеркнул, что сами Соединенные Штаты внесут $10 млрд в Совет мира, а ФИФА поможет собрать $75 млн на проекты в Газе.

    Дональд Трамп Азербайджан США Первое заседание Совета мира Казахстан ОАЭ Марокко Узбекистан Саудовская Аравия ФИФА Вашингтон
    Donald Tramp: Azərbaycan və bir sıra ölkələr Sülh Şurasına 7 milyard dollar vəsait yatırıb
    Trump: Azerbaijan and several other countries invested $7 billion in Board of Peace
    Ты - Король

    Последние новости

    19:38
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:34

    Bloomberg: Макрон хочет создать коалицию для борьбы с цифровым доминированием США

    Другие страны
    19:33

    Вэнс поблагодарил Азербайджан и Армению за усилия в мирном процессе

    Внешняя политика
    19:29

    Анна Бордон: В среднесрочной перспективе темпы роста экономики Азербайджана стабилизируются на уровне около 2,5%

    Финансы
    19:28

    Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев и Пашинян жмут друг другу руки, что несет глубокий смысл

    Внешняя политика
    19:19

    Трамп заявил об установлении мира на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Трамп: Азербайджан и ряд стран внесли $7 млрд в Совет мира

    Внешняя политика
    19:12

    Трамп заявил "о хороших переговорах" с Ираном и пообещал ясность по сделке в ближайшие 10 дней

    В регионе
    19:09

    СМИ: США построят в Газе базу на 5 тыс. военнослужащих

    Другие страны
    Лента новостей