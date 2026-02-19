Трамп: Азербайджан и ряд стран внесли $7 млрд в Совет мира

Азербайджан и ряд других стран совместно внесли более $7 млрд в бюджет Совет мира по Газе.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на первом заседании Совета мира в Вашингтоне.

"И сегодня я рад объявить, что Казахстан, Азербайджан, ОАЭ, Марокко, Бахрейн, Катар, Саудовская Аравия, Узбекистан и Кувейт внесли более $7 млрд в пакет помощи. Это великолепно. Спасибо вам, господа", - сказал Трамп.

Он также отметил, что Управление ООН по координации гуманитарных вопросов соберет $2 млрд на поддержку Газы, а Япония взяла на себя обязательство провести крупный благотворительный сбор средств.

"Насколько я знаю, будет вовлечен и Китай, думаю, подключится и Россия. Я хочу, чтобы участвовали все. Нужны все стороны. Потому что ничего не получится, если соберутся только единомышленники. Для этого нужно объединение всех", - сказал он.

Трамп также подчеркнул, что сами Соединенные Штаты внесут $10 млрд в Совет мира, а ФИФА поможет собрать $75 млн на проекты в Газе.