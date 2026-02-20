Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.02.2026)
- 20 fevral, 2026
- 09:09
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9983 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,009 % artaraq 2,2141 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9983
|
100 Rusiya rublu
|
2,2141
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1957
|
1 Belarus rublu
|
0,5927
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1173
|
1 Çexiya kronu
|
0,0824
|
1 Çin yuanı
|
0,2462
|
1 Danimarka kronu
|
0,2674
|
1 Gürcü larisi
|
0,6352
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2175
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0187
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2849
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1872
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1911
|
1 İsrail şekeli
|
0,5418
|
1 Kanada dolları
|
1,2416
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5398
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3446
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5267
|
1 Moldova leyi
|
0,1000
|
1 Norveç kronu
|
0,1775
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6074
|
1 Polşa zlotası
|
0,4730
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3920
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3394
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3353
|
Türk lirəsi
|
0,0388
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0393
|
Yapon yeni
|
1,0955
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0108
|
Qızıl
|
8503,1790
|
Gümüş
|
133,0935
|
Platin
|
3531,0360
|
Palladium
|
2866,6590