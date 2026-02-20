İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.02.2026)

    Maliyyə
    • 20 fevral, 2026
    • 09:09
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,9983 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,009 % artaraq 2,2141 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9983

    100 Rusiya rublu

    2,2141

    1 Avstraliya dolları

    1,1957

    1 Belarus rublu

    0,5927

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1173

    1 Çexiya kronu

    0,0824

    1 Çin yuanı

    0,2462

    1 Danimarka kronu

    0,2674

    1 Gürcü larisi

    0,6352

    1 Honq Konq dolları

    0,2175

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2849

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1872

    1 İsveçrə frankı

    2,1911

    1 İsrail şekeli

    0,5418

    1 Kanada dolları

    1,2416

    1 Küveyt dinarı

    5,5398

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3446

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5267

    1 Moldova leyi

    0,1000

    1 Norveç kronu

    0,1775

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6074

    1 Polşa zlotası

    0,4730

    1 Rumıniya leyi

    0,3920

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3394

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3353

    Türk lirəsi

    0,0388

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0393

    Yapon yeni

    1,0955

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0108

    Qızıl

    8503,1790

    Gümüş

    133,0935

    Platin

    3531,0360

    Palladium

    2866,6590
    məzənnə manat dollar
