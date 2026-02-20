Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2026)

    Финансы
    • 20 февраля, 2026
    • 09:14
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3%, до 1,9983 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,009%, до 2,2141 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9983

    100 российских рублей

    2,2141

    1 австралийский доллар

    1,1957

    1 белорусский рубль

    0,5927

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1173

    1 чешская крона

    0,0824

    1 китайский юань

    0,2462

    1 датская крона

    0,2674

    1 грузинский лари

    0,6352

    1 гонконгский доллар

    0,2175

    1 индийская рупия

    0,0187

    1 британский фунт

    2,2849

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1872

    1 швейцарский франк

    2,1911

    1 израильский шекель

    0,5418

    1 канадский доллар

    1,2416

    1 кувейтский динар

    5,5398

    100 казахстанских тенге

    0,3446

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5267

    1 молдавский лей

    0,1000

    1 норвежская крона

    0,1775

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6074

    1 польский злотый

    0,4730

    1 румынский лей

    0,3920

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3394

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3353

    1 Турецкая лира

    0,0388

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0393

    100 Японских йен

    1,0955

    1 Новозеландский доллар

    1,0108

    Золото

    8503,1790

    Серебро

    133,0935

    Платина

    3531,0360

    Палладий

    2866,6590
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (20.02.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    09:19

    Эталонные марки нефти незначительно повысились

    Энергетика
    09:14

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2026)

    Финансы
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.02.2026)

    Финансы
    08:55

    В жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары будут перебои в подаче электроэнергии

    Энергетика
    08:42

    Президент Польши подписал закон о прекращении помощи беженцам с Украины

    Другие страны
    08:28

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:20

    Брюссель рассматривает законные основания перехвата нефтяных танкеров РФ

    Другие страны
    07:55

    Индонезия и США подписали соглашение о взаимной торговле

    Другие страны
    07:08

    Альберта хочет через референдум получить контроль над иммиграционной политикой

    Другие страны
    Лента новостей