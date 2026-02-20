Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2026)
- 20 февраля, 2026
- 09:14
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3%, до 1,9983 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,009%, до 2,2141 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9983
|
100 российских рублей
|
2,2141
|
1 австралийский доллар
|
1,1957
|
1 белорусский рубль
|
0,5927
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1173
|
1 чешская крона
|
0,0824
|
1 китайский юань
|
0,2462
|
1 датская крона
|
0,2674
|
1 грузинский лари
|
0,6352
|
1 гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 индийская рупия
|
0,0187
|
1 британский фунт
|
2,2849
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1872
|
1 швейцарский франк
|
2,1911
|
1 израильский шекель
|
0,5418
|
1 канадский доллар
|
1,2416
|
1 кувейтский динар
|
5,5398
|
100 казахстанских тенге
|
0,3446
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5267
|
1 молдавский лей
|
0,1000
|
1 норвежская крона
|
0,1775
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6074
|
1 польский злотый
|
0,4730
|
1 румынский лей
|
0,3920
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3394
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3353
|
1 Турецкая лира
|
0,0388
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0393
|
100 Японских йен
|
1,0955
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0108
|
Золото
|
8503,1790
|
Серебро
|
133,0935
|
Платина
|
3531,0360
|
Палладий
|
2866,6590