Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2026)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,3%, до 1,9983 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,009%, до 2,2141 маната.