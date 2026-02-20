Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process First meeting of the Board of Peace XXV Winter Olympic Games
    CBA currency exchange rates (20.02.2026)

    Finance
    • 20 February, 2026
    • 09:46
    CBA currency exchange rates (20.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.3% to 1.9983 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.009% to 2.2141 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9983

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2141

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1957

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5927

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1173

    100 KRW (South Korean won)

    0.0824

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2462

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2674

    1 DKK (Danish krone)

    0.6352

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2175

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0187

    1 INR (Indian rupee)

    2.2849

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1872

    1 SEK (Swedish krona)

    2.1911

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5418

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2416

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5398

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3446

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4664

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5267

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.1000

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1775

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0140

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6074

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4730

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3920

    1 RON (Romanian leu)

    0.0170

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3394

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4532

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3353

    1 SDR (IMF)

    0.0388

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0393

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.0955

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0108

    1 NZD (New Zealand dollar)

    8,503.1790

    Gold (1 ounce)

    133.0935

    Silver (1 ounce)

    3,531.0360

    Platinum (1 ounce)

    2,866.6590

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
