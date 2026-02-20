В жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары будут перебои в подаче электроэнергии

Сегодня на территории Маштагинского управления по обеспечению и сбыту электроэнергии (ЭСИ) будут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях № 580.1 и 580.2, отходящих от подстанции "Пиршаги" напряжением 35/10/6 кВ.

Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

В связи с проводимыми работами с 10:00 до 14:30 будет временно ограничена подача электроэнергии в жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары.

"После завершения ремонтных и восстановительных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - сообщили в ОАО.