В жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары будут перебои в подаче электроэнергии
Энергетика
- 20 февраля, 2026
- 08:55
Сегодня на территории Маштагинского управления по обеспечению и сбыту электроэнергии (ЭСИ) будут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях № 580.1 и 580.2, отходящих от подстанции "Пиршаги" напряжением 35/10/6 кВ.
Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".
В связи с проводимыми работами с 10:00 до 14:30 будет временно ограничена подача электроэнергии в жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары.
"После завершения ремонтных и восстановительных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - сообщили в ОАО.
Последние новости
09:19
Эталонные марки нефти незначительно повысилисьЭнергетика
09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (20.02.2026)Финансы
09:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.02.2026)Финансы
08:55
В жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары будут перебои в подаче электроэнергииЭнергетика
08:42
Президент Польши подписал закон о прекращении помощи беженцам с УкраиныДругие страны
08:28
На ряде дорог Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:20
Брюссель рассматривает законные основания перехвата нефтяных танкеров РФДругие страны
07:55
Индонезия и США подписали соглашение о взаимной торговлеДругие страны
07:08