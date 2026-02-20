Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары будут перебои в подаче электроэнергии

    Энергетика
    • 20 февраля, 2026
    • 08:55
    Сегодня на территории Маштагинского управления по обеспечению и сбыту электроэнергии (ЭСИ) будут проводиться ремонтные работы на воздушных линиях № 580.1 и 580.2, отходящих от подстанции "Пиршаги" напряжением 35/10/6 кВ.

    Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

    В связи с проводимыми работами с 10:00 до 14:30 будет временно ограничена подача электроэнергии в жилых массивах Пиршаги баглары и Лагич баглары.

    "После завершения ремонтных и восстановительных работ указанные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией", - сообщили в ОАО.

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq
