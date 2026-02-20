Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Трамп дал Ирану 15 дней на принятие решения по сделке

    • 20 февраля, 2026
    • 01:41
    Президент США Дональд Трамп готов дать Ирану на заключение сделки по ядерной программе максимум 15 дней.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома заявил журналистам сразу после первого заседания "Совета мира" .

    По его словам, для достижения соглашения достаточно и 10 дней.

    "Мы заключим сделку или добьемся сделки тем или иным образом. 10-15 дней - это фактически максимум",- сказал Трамп.

    Ранее в своем выступлении в ходе первого заседания "Совета мира" президент США пригрозил властям Ирана "плохими вещами", если Тегеран не заключит сделку в течение 10 дней.

    Издание The Wall Street Journal писала, что Соединенные Штаты стягивают на Ближний Восток крупнейшую группировку авиации с момента вторжения в Ирак в 2003 году. При этом, по информации газеты, окончательное решение о действиях относительно Ирана Дональд Трамп еще не принял.

    Ты - Король

