Турция намерена направить в сектор Газа не менее 20 тысяч контейнерных домов

    • 20 февраля, 2026
    • 02:06
    Турция планирует отправить в сектор Газа как минимум 20 000 контейнерных домов, которые ранее использовались гражданами страны для временного проживания после разрушительных землетрясений, произошедших в феврале 2023 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    "Мы продолжим наши усилия по оказанию гуманитарной помощи Газе. После повторного открытия контрольно-пропускного пункта Рафах (2 февраля - прим.), мы планируем направить в Газу контейнеры, использовавшиеся во время землетрясений. На первом этапе мы хотим отправить в регион 20 000 контейнеров", - подчеркнул он.

    Türkiyə Qəzzaya ən azı 20 min konteyner ev göndərmək niyyətindədir
