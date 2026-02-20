İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Türkiyə Qəzzaya ən azı 20 min konteyner ev göndərmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    • 20 fevral, 2026
    • 01:37
    Türkiyə Qəzzaya ən azı 20 min konteyner ev göndərmək niyyətindədir

    Türkiyə, 2023-cü ilin fevral ayında baş verən dağıdıcı zəlzələlərdən sonra ölkə vətəndaşları tərəfindən müvəqqəti yaşamaq üçün istifadə edilən ən azı 20.000 konteyner evi Qəzza zolağına göndərmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Hakan Fidan məlumat verib.

    "Qəzzaya humanitar yardım göstərmək səylərimizi davam etdirəcəyik. Rəfah keçidi yenidən açıldıqdan sonra (2 fevral tarixi - Qeyd), zəlzələlər zamanı istifadə edilən konteynerləri Qəzzaya göndərməyi planlaşdırırıq. İlk mərhələdə bölgəyə 20.000 konteyner göndərmək istəyirik", - deyə o bildirib.

    Qəzza Türkiyə

