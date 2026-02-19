Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Шахбаз Шариф: Конфликт между Пакистаном и Индией урегулирован благодаря Трампу

    Внешняя политика
    • 19 февраля, 2026
    • 21:13
    Шахбаз Шариф: Конфликт между Пакистаном и Индией урегулирован благодаря Трампу

    Конфликт между Индией и Пакистаном был разрешен благодаря эффективному вмешательству президента США Дональда Трампа.

    Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время выступления на первом заседании Совета мира, проходившем в Вашингтоне.

    Он отметил, что благодаря его участию были спасены жизни десятков тысяч людей:

    "Вы (обратился он к Трампу - ред.) - спаситель Юго-Восточной Азии. Мы считаем, что перемирие должно быть долгосрочным, чтобы процесс восстановления ускорился".

    Премьер выразил уверенность в достижении долгосрочного и справедливого решения палестинского вопроса:

    "Долгосрочный мир и безопасность в Газе останутся исключительно наследием Дональда Трампа".

    Шахбаз Шариф Пакистан Индия Первое заседание Совета мира
    Şahbaz Şərif Trampa: Cənub Şərqi Asiyanın xilaskarısınız
    Ты - Король

    Последние новости

    22:01

    В ЮАР произошли взрывы на химзаводе

    Другие страны
    21:45

    "Арсенал" продлил контракт с Букайо Сака

    Футбол
    21:30

    Бахрейн выступил с идеей цифровизации госуслуг в Газе

    Другие страны
    21:26

    МВФ: Уровень госдолга Азербайджана к 2032 году составит менее 20%

    Финансы
    21:13

    Шахбаз Шариф: Конфликт между Пакистаном и Индией урегулирован благодаря Трампу

    Внешняя политика
    21:11

    Анна Бордон: Азербайджанские банки остаются хорошо капитализированными и прибыльными

    Финансы
    21:06

    На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

    Другие страны
    21:03

    МВФ огласил прогнозы экспортной цены на азербайджанский газ до 2032 год

    Энергетика
    21:02
    Фото

    В Вашингтоне завершилось первое заседание Совета мира - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    Лента новостей