Шахбаз Шариф: Конфликт между Пакистаном и Индией урегулирован благодаря Трампу

Конфликт между Индией и Пакистаном был разрешен благодаря эффективному вмешательству президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время выступления на первом заседании Совета мира, проходившем в Вашингтоне.

Он отметил, что благодаря его участию были спасены жизни десятков тысяч людей:

"Вы (обратился он к Трампу - ред.) - спаситель Юго-Восточной Азии. Мы считаем, что перемирие должно быть долгосрочным, чтобы процесс восстановления ускорился".

Премьер выразил уверенность в достижении долгосрочного и справедливого решения палестинского вопроса:

"Долгосрочный мир и безопасность в Газе останутся исключительно наследием Дональда Трампа".