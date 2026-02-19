Шахбаз Шариф: Конфликт между Пакистаном и Индией урегулирован благодаря Трампу
Внешняя политика
- 19 февраля, 2026
- 21:13
Конфликт между Индией и Пакистаном был разрешен благодаря эффективному вмешательству президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф во время выступления на первом заседании Совета мира, проходившем в Вашингтоне.
Он отметил, что благодаря его участию были спасены жизни десятков тысяч людей:
"Вы (обратился он к Трампу - ред.) - спаситель Юго-Восточной Азии. Мы считаем, что перемирие должно быть долгосрочным, чтобы процесс восстановления ускорился".
Премьер выразил уверенность в достижении долгосрочного и справедливого решения палестинского вопроса:
"Долгосрочный мир и безопасность в Газе останутся исключительно наследием Дональда Трампа".
Последние новости
22:01
В ЮАР произошли взрывы на химзаводеДругие страны
21:45
"Арсенал" продлил контракт с Букайо СакаФутбол
21:30
Бахрейн выступил с идеей цифровизации госуслуг в ГазеДругие страны
21:26
МВФ: Уровень госдолга Азербайджана к 2032 году составит менее 20%Финансы
21:13
Шахбаз Шариф: Конфликт между Пакистаном и Индией урегулирован благодаря ТрампуВнешняя политика
21:11
Анна Бордон: Азербайджанские банки остаются хорошо капитализированными и прибыльнымиФинансы
21:06
На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводненийДругие страны
21:03
МВФ огласил прогнозы экспортной цены на азербайджанский газ до 2032 годЭнергетика
21:02
Фото