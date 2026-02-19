İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Şahbaz Şərif Trampa: Cənub Şərqi Asiyanın xilaskarısınız

    Xarici siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 20:46
    Şahbaz Şərif Trampa: Cənub Şərqi Asiyanın xilaskarısınız

    Hindistanla Pakistan arasındakı münaqişəni ABŞ prezidenti Donald Trampın effektiv müdaxiləsi həllə gətirib çıxardı.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Vaşinqtonda keçirilən Sülh Şurasının ilk iclasında çıxışı zamanı deyib.

    O qeyd edib ki, bununla on minlərlə insanın həyatı xilas olub:

    "Siz, Cənub Şərqi Asiyanın xilaskarısınız. Düşünürük ki, atəşkəs uzunmüddətli olmalıdır ki, bərpa prosesi sürətlənsin".

    Baş nazir Fələstin məsələsinin uzunmüddətli və ədalətli həllinə nail olacağına inandığını deyib:

    "Qəzzada uzunmüddətli sülh və təhlükəsizlik sırf Donald Trampın mirası kimi qalacaq".

    Şahbaz Şərif Vaşinqton Sülh Şurasının ilk iclası

