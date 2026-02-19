Şahbaz Şərif Trampa: Cənub Şərqi Asiyanın xilaskarısınız
Xarici siyasət
- 19 fevral, 2026
- 20:46
Hindistanla Pakistan arasındakı münaqişəni ABŞ prezidenti Donald Trampın effektiv müdaxiləsi həllə gətirib çıxardı.
"Report" xəbər verir ki, bunu Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Vaşinqtonda keçirilən Sülh Şurasının ilk iclasında çıxışı zamanı deyib.
O qeyd edib ki, bununla on minlərlə insanın həyatı xilas olub:
"Siz, Cənub Şərqi Asiyanın xilaskarısınız. Düşünürük ki, atəşkəs uzunmüddətli olmalıdır ki, bərpa prosesi sürətlənsin".
Baş nazir Fələstin məsələsinin uzunmüddətli və ədalətli həllinə nail olacağına inandığını deyib:
"Qəzzada uzunmüddətli sülh və təhlükəsizlik sırf Donald Trampın mirası kimi qalacaq".
Son xəbərlər
21:03
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün yarımfinalçılar müəyyənləşibKomanda
20:56
Foto
Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclası başa çatıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
20:53
Donald Tramp Sülh Şurasının yekun qətnaməsini imzalayıbXarici siyasət
20:53
FİFA Qəzza bölgəsində 50 kiçik stadion tikəcəkFutbol
20:46
Şahbaz Şərif Trampa: Cənub Şərqi Asiyanın xilaskarısınızXarici siyasət
20:42
IMF: Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 2032-ci ilə 86 milyard ABŞ dollarını ötəcəkMaliyyə
20:38
Hakan Fidan: Türkiyə Qəzzaya beynəlxalq sabitləşmə qüvvələrinə öz heyətini göndərməyə hazırdırXarici siyasət
20:29
Türkiyə XİN başçısı: Ərdoğan Qəzzada münaqişənin həllinə sadiqdirXarici siyasət
20:29