"Арсенал" продлил контракт с Букайо Сака

Английский клуб "Арсенал" продлил срок контракта с атакующим полузащитником Букайо Сака.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 2031 года.

Отметим, что Сака является воспитанником "Арсенала". В текущем сезоне он провёл за "канониров" 34 матча, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Всего за "Арсенал" Сака сыграл 297 матчей, в которых отметился 78 голами и 78 ассистами.