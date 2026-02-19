"Арсенал" продлил контракт с Букайо Сака
19 февраля, 2026
- 21:45
Английский клуб "Арсенал" продлил срок контракта с атакующим полузащитником Букайо Сака.
Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 2031 года.
Отметим, что Сака является воспитанником "Арсенала". В текущем сезоне он провёл за "канониров" 34 матча, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. Всего за "Арсенал" Сака сыграл 297 матчей, в которых отметился 78 голами и 78 ассистами.
