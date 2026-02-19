"Arsenal" Bukayo Saka ilə müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 21:39
İngiltərə təmsilçisi "Arsenal" hücumameyilli yarımmüdafiəçisi Bukayo Saka ilə müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
24 yaşlı futbolçunun yeni sözləşməsi 2031-ci ilə qədər nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Saka "Arsenal"ın yetirməsidir. O, cari mövsüm "topçular"ın heyətində 34 oyunda meydana çıxıb, 8 qol vurub və 7 məhsuldar ötürmə edib. Ümumilikdə Saka "Arsenal"da 297 oyunda forma geyinib, 78 qola imza atıb və 78 assist edib.
"Arsenal" Bukayo Saka ilə müqavilənin müddətini uzadıbFutbol
