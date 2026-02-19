Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Анна Бордон: Азербайджанские банки остаются хорошо капитализированными и прибыльными

    Финансы
    • 19 февраля, 2026
    • 21:11
    Анна Бордон: Азербайджанские банки остаются хорошо капитализированными и прибыльными

    Рост кредитования в Азербайджане в 2025 году значительно замедлился, при этом банки остаются хорошо капитализированными и прибыльными.

    Как передает Report, об этом заявила глава миссии Международного валютного фонда по Азербайджану Анна Бордон по итогам визита в Баку 4-17 февраля 2026 года.

    Согласно прогнозам, объем чистого объема внутреннего кредитования в 2025 году вырос на 29,7% по сравнению с предыдущим годом. Однако, МВФ ожидает замедления темпов кредитования с 11,2% в 2026 году до 9,7% к 2032 году. В отличии от общего объема кредитования, сегмент кредитования частного сектора имеет более предсказуемую траекторию. А именно, в 2026 году прогнозируется рост на уровне 8,9%, а в 2027-2031 гг. - стабильно на уровне 9% ежегодно.

    "Поддержание текущих параметров контрциклического буфера капитала является целесообразным, учитывая замедление роста кредитования, в то время как внедрение коэффициента покрытия ликвидности и планируемое введение коэффициента чистого стабильного финансирования поддержат устойчивость банковского сектора", - подчеркнула А.Бордон.

    По ее мнению, недавнее внедрение Центробанком Азербайджана риск-ориентированного надзора усилит пруденциальный контроль и, наряду с постепенным внедрением стандартов Базель III и текущим совершенствованием системы финансовой безопасности, укрепит финансовую стабильность и еще больше повысит доверие общественности к банковскому сектору.

    Азербайджан МВФ кредитование
    Anna Bordon: "Azərbaycan bankları yaxşı kapitallaşmış və mənfəətli olaraq qalır"
    Ты - Король

    Последние новости

    22:01

    В ЮАР произошли взрывы на химзаводе

    Другие страны
    21:45

    "Арсенал" продлил контракт с Букайо Сака

    Футбол
    21:30

    Бахрейн выступил с идеей цифровизации госуслуг в Газе

    Другие страны
    21:26

    МВФ: Уровень госдолга Азербайджана к 2032 году составит менее 20%

    Финансы
    21:13

    Шахбаз Шариф: Конфликт между Пакистаном и Индией урегулирован благодаря Трампу

    Внешняя политика
    21:11

    Анна Бордон: Азербайджанские банки остаются хорошо капитализированными и прибыльными

    Финансы
    21:06

    На западе Франции объявлен красный уровень угрозы наводнений

    Другие страны
    21:03

    МВФ огласил прогнозы экспортной цены на азербайджанский газ до 2032 год

    Энергетика
    21:02
    Фото

    В Вашингтоне завершилось первое заседание Совета мира - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    Лента новостей