Анна Бордон: Азербайджанские банки остаются хорошо капитализированными и прибыльными

Рост кредитования в Азербайджане в 2025 году значительно замедлился, при этом банки остаются хорошо капитализированными и прибыльными.

Как передает Report, об этом заявила глава миссии Международного валютного фонда по Азербайджану Анна Бордон по итогам визита в Баку 4-17 февраля 2026 года.

Согласно прогнозам, объем чистого объема внутреннего кредитования в 2025 году вырос на 29,7% по сравнению с предыдущим годом. Однако, МВФ ожидает замедления темпов кредитования с 11,2% в 2026 году до 9,7% к 2032 году. В отличии от общего объема кредитования, сегмент кредитования частного сектора имеет более предсказуемую траекторию. А именно, в 2026 году прогнозируется рост на уровне 8,9%, а в 2027-2031 гг. - стабильно на уровне 9% ежегодно.

"Поддержание текущих параметров контрциклического буфера капитала является целесообразным, учитывая замедление роста кредитования, в то время как внедрение коэффициента покрытия ликвидности и планируемое введение коэффициента чистого стабильного финансирования поддержат устойчивость банковского сектора", - подчеркнула А.Бордон.

По ее мнению, недавнее внедрение Центробанком Азербайджана риск-ориентированного надзора усилит пруденциальный контроль и, наряду с постепенным внедрением стандартов Базель III и текущим совершенствованием системы финансовой безопасности, укрепит финансовую стабильность и еще больше повысит доверие общественности к банковскому сектору.