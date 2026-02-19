Anna Bordon: "Azərbaycan bankları yaxşı kapitallaşmış və mənfəətli olaraq qalır"
2025-ci ildə Azərbaycanda kreditləşmənin artım tempi əhəmiyyətli dərəcədə zəifləsə də, bankların kapitalizasiyası yaxşı səviyyədədir və onlar mənfəətli olaraq qalır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Azərbaycan üzrə missiya rəhbəri Anna Bordon 2026-cı il fevralın 4-17 tarixlərində Bakıya səfərinin yekunlarına dair bildirib.
Proqnozlara əsasən, xalis daxili kreditləşmənin həcmi 2025-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə 29,7 % artıb. Lakin, IMF kreditləşmə həcminin templərinin 2026-cı ildəki 11,2 %-dən 2032-ci ilə qədər 9,7 %-ə enəcəyini gözləyir. Ümumi kreditləşmə həcmindən fərqli olaraq, özəl sektorun kreditləşməsi seqmenti daha proqnozlaşdırıla bilən trayektoriyaya malikdir. Belə ki, 2026-cı ildə artımın 8,9 % səviyyəsində, 2027-2031-ci illərdə isə illik sabit olaraq 9 % səviyyəsində olacağı proqnozlaşdırılır.
"Kreditləşmə üzrə artım tempinin yavaşlamasını nəzərə alaraq, kontr-tsiklik kapital buferinin cari parametrlərinin saxlanılması məqsədəuyğundur, likvidliyin örtülmə əmsalının tətbiqi və xalis stabil maliyyələşmə əmsalının planlaşdırılan tətbiqi isə bank sektorunun dayanıqlığını dəstəkləyəcək", - A.Bordon vurğulayıb.
Onun fikrincə, Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən bu yaxınlarda risk-yönümlü nəzarətin tətbiqi prudensial nəzarəti gücləndirəcək və "Bazel III" standartlarının mərhələli tətbiqi, eləcə də maliyyə təhlükəsizliyi sisteminin cari təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, maliyyə sabitliyini möhkəmləndirəcək və ictimaiyyətin bank sektoruna inamını daha da artıracaq.