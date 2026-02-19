İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Anna Bordon: "Azərbaycan bankları yaxşı kapitallaşmış və mənfəətli olaraq qalır"

    Maliyyə
    • 19 fevral, 2026
    • 21:43
    Anna Bordon: Azərbaycan bankları yaxşı kapitallaşmış və mənfəətli olaraq qalır

    2025-ci ildə Azərbaycanda kreditləşmənin artım tempi əhəmiyyətli dərəcədə zəifləsə də, bankların kapitalizasiyası yaxşı səviyyədədir və onlar mənfəətli olaraq qalır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) Azərbaycan üzrə missiya rəhbəri Anna Bordon 2026-cı il fevralın 4-17 tarixlərində Bakıya səfərinin yekunlarına dair bildirib.

    Proqnozlara əsasən, xalis daxili kreditləşmənin həcmi 2025-ci ildə əvvəlki illə müqayisədə 29,7 % artıb. Lakin, IMF kreditləşmə həcminin templərinin 2026-cı ildəki 11,2 %-dən 2032-ci ilə qədər 9,7 %-ə enəcəyini gözləyir. Ümumi kreditləşmə həcmindən fərqli olaraq, özəl sektorun kreditləşməsi seqmenti daha proqnozlaşdırıla bilən trayektoriyaya malikdir. Belə ki, 2026-cı ildə artımın 8,9 % səviyyəsində, 2027-2031-ci illərdə isə illik sabit olaraq 9 % səviyyəsində olacağı proqnozlaşdırılır.

    "Kreditləşmə üzrə artım tempinin yavaşlamasını nəzərə alaraq, kontr-tsiklik kapital buferinin cari parametrlərinin saxlanılması məqsədəuyğundur, likvidliyin örtülmə əmsalının tətbiqi və xalis stabil maliyyələşmə əmsalının planlaşdırılan tətbiqi isə bank sektorunun dayanıqlığını dəstəkləyəcək", - A.Bordon vurğulayıb.

    Onun fikrincə, Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən bu yaxınlarda risk-yönümlü nəzarətin tətbiqi prudensial nəzarəti gücləndirəcək və "Bazel III" standartlarının mərhələli tətbiqi, eləcə də maliyyə təhlükəsizliyi sisteminin cari təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, maliyyə sabitliyini möhkəmləndirəcək və ictimaiyyətin bank sektoruna inamını daha da artıracaq.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu Anna Bordon Azərbaycan bankları
    Анна Бордон: Азербайджанские банки остаются хорошо капитализированными и прибыльными

    Son xəbərlər

    22:10

    Sülh Şurasının bugünkü iclasında Qəzzaya dair maliyyə layihəsində Azərbaycanın iştirakı nəzərdə tutulmur

    Xarici siyasət
    22:08

    IMF: Azərbaycanın dövlət borcu 2032-ci ilə 20 %-dən aşağı olacaq

    Maliyyə
    22:04
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    22:02

    Beyləqanda yanğın küləyin təsiri ilə genişlənərək meşə massivinə keçib

    Hadisə
    22:01

    "Qarabağ"a 4 qol vuran futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşısı seçilib

    Futbol
    21:43

    Anna Bordon: "Azərbaycan bankları yaxşı kapitallaşmış və mənfəətli olaraq qalır"

    Maliyyə
    21:39

    "Arsenal" Bukayo Saka ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    21:26
    Foto

    Yevlax-Bərdə avtomobil yolunun kənarında yanğın başlayıb

    Hadisə
    21:21

    IMF Azərbaycan qazının ixrac qiymətləri ilə bağlı 2032-ci ilə qədər proqnozlarını açıqlayıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti