Бахрейн выступил с идеей цифровизации госуслуг в Газе

Бахрейн может предоставить необходимую инфраструктуру и специалистов для создания платформы цифровых государственных услуг для сектора Газа.

Как передает Report, об этом заявил король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа.

"Сегодня мы объявляем о нашей готовности предоставить необходимую инфраструктуру и компетенции для создания эффективной платформы правительственных цифровых услуг для Газы", - сказал монарх, выступая на первом заседании Совета мира.

Напомним, 22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе Устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. В Вашингтоне заявили, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан в соответствии с договоренностью между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для управления Газой, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.