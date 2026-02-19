İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Gürcüstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 10 % azalıb

    Biznes
    • 19 fevral, 2026
    • 12:25
    Gürcüstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 10 % azalıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyyəsinin dəyəri 98,132 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10,1 % azdır.

    Gürcüstanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsində Azərbaycanın payı 6,1 % təşkil edib.

    Hesabat dövründə Gürcüstanın Azərbaycana ixrac etdiyi məhsulların dəyəri 1 il əvvələ nisbətən 7,6 % azalaraq 42,792 milyon ABŞ dolları (ümumi ixracın 8,9 %-i), Gürcüstanın Azərbaycandan idxal etdiyi məhsulların dəyəri isə 11,9 % azalaraq 55,339 milyon ABŞ dolları (ümumi idxalın 4,9 %-i) olub.

    Son 1 ildə Gürcüstanın ümumi xarici ticarət dövriyyəsinin dəyəri 23,6 % azalaraq 1 milyard 609,906 milyon ABŞ dollarına düşüb. O cümlədən, ixracın dəyəri 19 % artaraq 480,414 milyon ABŞ dolları, idxalın dəyəri isə 33,7 % azalaraq 1 milyard 129,492 milyon ABŞ dolları olub.

    Azərbaycan Gürcüstan ticarət dövriyyəsi

    Son xəbərlər

    13:09

    WUF13-ün xarici iştirakçıları üçün viza pulsuz olacaq

    Xarici siyasət
    13:09

    Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak üçün artıq qeydiyyatdan keçənlərin sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    12:59

    Rafiq Hüseynov: "Yalnız medal qazanan deyil, sabit nəticə verən güləşçilər yetişdirmək istəyirik"

    Fərdi
    12:59
    Foto

    Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:58
    Foto

    Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:58

    ADY: Dəmir yolu ətrafında yerləşən sıx tikililər təhlükəsizlik üçün riski artırır

    İnfrastruktur
    12:57
    Foto

    Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri NATO təliminin mərhələləri barədə məlumatlandırılıb

    Hərbi
    12:55

    Kino Agentliyinin baş direktoru: İl ərzində 7-8 tammetrajlı filmin istehsalını hədəf kimi təyin etmişik – MÜSAHİBƏ

    Mədəniyyət siyasəti
    12:54
    Foto

    Azərbaycan və İordaniya turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti