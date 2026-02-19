Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Товарооборот Грузии с Азербайджаном сократился на 10%

    Бизнес
    • 19 февраля, 2026
    • 13:27
    Товарооборот Грузии с Азербайджаном сократился на 10%

    Стоимость товарооборота между Азербайджаном и Грузией в январе составила $98,132 млн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

    Согласно данным, это на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 6,1%.

    В отчетный период стоимость экспортированной Грузией в Азербайджан продукции снизилась на 7,6% по сравнению с годом ранее и составила $42,792 млн (8,9% от общего экспорта), а стоимость импортированной Грузией из Азербайджана продукции снизилась на 11,9%, до $55,339 млн (4,9% от общего импорта).

    За последний год стоимость общего внешнеторгового оборота Грузии снизилась на 23,6%, до $1 млрд 609,906 млн. В том числе стоимость экспорта выросла на 19% и составила $480,414 млн, а стоимость импорта снизилась на 33,7%, до $1 млрд 129,492 млн.

    Gürcüstanın Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi 10 % azalıb
