Товарооборот Грузии с Азербайджаном сократился на 10%

Стоимость товарооборота между Азербайджаном и Грузией в январе составила $98,132 млн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

Согласно данным, это на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля Азербайджана в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 6,1%.

В отчетный период стоимость экспортированной Грузией в Азербайджан продукции снизилась на 7,6% по сравнению с годом ранее и составила $42,792 млн (8,9% от общего экспорта), а стоимость импортированной Грузией из Азербайджана продукции снизилась на 11,9%, до $55,339 млн (4,9% от общего импорта).

За последний год стоимость общего внешнеторгового оборота Грузии снизилась на 23,6%, до $1 млрд 609,906 млн. В том числе стоимость экспорта выросла на 19% и составила $480,414 млн, а стоимость импорта снизилась на 33,7%, до $1 млрд 129,492 млн.