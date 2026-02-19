İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ABŞ Qəzza zolağında 5 min hərbçi üçün nəzərdə tutulmuş baza quracaq

    Digər ölkələr
    • 19 fevral, 2026
    • 19:26
    ABŞ Qəzza zolağında 5 min hərbçi üçün nəzərdə tutulmuş baza quracaq

    ABŞ Qəzza zolağında hərbi baza tikməyi planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Guardian" qəzeti Sülh Şurasının sənədinə istinadla məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, 5 min hərbçi üçün nəzərdə tutulmuş baza əyalətin cənubunda yerləşəcək və Sülh Şurası çərçivəsində yaradılan Beynəlxalq Sabitləşdirmə Qüvvələrinin əməliyyat mərkəzi olacaq. Məlumata görə, bazanın tikintisi üçün tenderə silahlı qarşıdurma zonalarında təcrübəsi olan kiçik inşaat şirkətləri qrupu dəvət edilib.

    Sülh Şurasının ilk iclası fevralın 19-da Vaşinqtonda keçirilir. Şuraya daxil olmaq üçün 58 ölkə dəvət edilib.

    ABŞ Donald Tramp Sülh Şurası
    СМИ: США построят в Газе базу на 5 тыс. военнослужащих

    Son xəbərlər

    19:38

    Vens sülh prosesindəki səylərinə görə Azərbaycan və Ermənistana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    19:29
    Foto

    Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclası keçirilir, Prezident İlham Əliyev iclasda iştirak edir - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:28

    Hikmət Hacıyev: Sülh Şurasında Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin əl sıxmasının dərin simvolik mənası var

    Xarici siyasət
    19:27

    Donald Tramp: Azərbaycan və bir sıra ölkələr Sülh Şurasına 7 milyard dollar vəsait yatırıb

    Digər
    19:26

    Tramp Yaxın Şərqdə sülhün bərqərar olduğunu bəyan edib

    Digər ölkələr
    19:26

    ABŞ Qəzza zolağında 5 min hərbçi üçün nəzərdə tutulmuş baza quracaq

    Digər ölkələr
    19:22

    Tramp: İranla yaxşı danışıqlar gedir

    Region
    19:17

    Koşta: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü sülh planının bir hissəsidir

    Digər ölkələr
    19:15

    Türkan Məmmədyarova: "Azərbaycan çempionatının yarımfinalında uduzmağa layiq idim"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti