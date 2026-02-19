Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    СМИ: США построят в Газе базу на 5 тыс. военнослужащих

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 19:09
    СМИ: США построят в Газе базу на 5 тыс. военнослужащих

    Администрация президента США Дональда Трампа планирует строительство военной базы в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на текст документа "Совета мира".

    Отмечается, что база, рассчитанная на 5 тыс. военнослужащих, будет расположена на юге анклава и станет оперативным центром создаваемых при "Совете мира" Международных сил по стабилизации. К участию в тендере на строительство базы, по словам источника издания, пригласили "небольшую группу строительных компаний, имеющих опыт работы в зонах вооруженных конфликтов".

    Первое заседание "Совета мира" проходит 19 февраля в Вашингтоне. Приглашение войти в совет получили 58 стран.

    сектор Газа военная база США Совет мира по Газе
    ABŞ Qəzza zolağında 5 min hərbçi üçün nəzərdə tutulmuş baza quracaq
    Ты - Король

    Последние новости

    19:38
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принимает участие в первом заседании Совета мира в Вашингтоне - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:34

    Bloomberg: Макрон хочет создать коалицию для борьбы с цифровым доминированием США

    Другие страны
    19:33

    Вэнс поблагодарил Азербайджан и Армению за усилия в мирном процессе

    Внешняя политика
    19:29

    Анна Бордон: В среднесрочной перспективе темпы роста экономики Азербайджана стабилизируются на уровне около 2,5%

    Финансы
    19:28

    Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев и Пашинян жмут друг другу руки, что несет глубокий смысл

    Внешняя политика
    19:19

    Трамп заявил об установлении мира на Ближнем Востоке

    Другие страны
    19:18

    Трамп: Азербайджан и ряд стран внесли $7 млрд в Совет мира

    Внешняя политика
    19:12

    Трамп заявил "о хороших переговорах" с Ираном и пообещал ясность по сделке в ближайшие 10 дней

    В регионе
    19:09

    СМИ: США построят в Газе базу на 5 тыс. военнослужащих

    Другие страны
    Лента новостей