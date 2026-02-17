NPCC: В Британии создали подразделение по расследованию обвинений против брата короля

В Великобритании образована координационная группа полиции по расследованию сообщений о нарушениях закона, якобы допущенных братом короля Великобритании Эндрю Маунтбеттеном-Виндзором и экс-послом в США Питером Мандельсоном.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, распространенном Национальным советом начальников полиции (NPCC).

Отмечается, что в новое формирование войдут эксперты трех подразделений полиции. Среди них полиция долины Темзы, изучающая информацию о том, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор передавал конфиденциальную информацию уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну, а также жалобу на сексуальную эксплуатацию, полиция Суррея, также анализирующая обвинения в отношении брата короля и Скотленд-Ярд. Столичная полиция ведет уголовное расследование в отношении Мандельсона, который подозревается в том, что предоставил конфиденциальные данные британских властей Эпштейну.

"Была создана национальная координационная группа для поддержки небольшого числа подразделений, которые занимаются оценкой заявлений, появившихся после публикации материалов Министерства юстиции США по делу Эпштейна. Мы продолжаем работать совместно, чтобы оценить публикуемые детали и понять возможное влияние миллионов опубликованных документов", - отмечается в заявлении NPCC.

Уточняется, что подразделения не ведут общее расследование, созданная группа упрощает координацию между ними и их связь с правоохранительными органами в других странах и доступ к экспертам.