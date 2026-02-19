Xanabad kəndinə yola salınan ilk köç karvanı Xocalı şəhərinə çatıb – YENİLƏNİB
Bu gün Xanabad kəndinə yola salınan ilk köç karvanı Xocalı şəhərinə çatıb.
"Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, ilk mərhələdə Xanabad kəndinə 38 ailə (154 nəfər) köçürülür.
Ailələri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında xüsusi nümayəndəliyi, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları qarşılayıblar.
