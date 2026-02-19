İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Xanabad kəndinə yola salınan ilk köç karvanı Xocalı şəhərinə çatıb – YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 19 fevral, 2026
    • 12:39
    Xanabad kəndinə yola salınan ilk köç karvanı Xocalı şəhərinə çatıb – YENİLƏNİB

    Bu gün Xanabad kəndinə yola salınan ilk köç karvanı Xocalı şəhərinə çatıb.

    "Report"un Xocalıya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, ilk mərhələdə Xanabad kəndinə 38 ailə (154 nəfər) köçürülür.

    Ailələri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında xüsusi nümayəndəliyi, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları qarşılayıblar.

    Xocalı rayonunun Xanabad kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, ilk mərhələdə Xanabad kəndinə 38 ailənin (154 nəfər) qayıdışı təmin edilib.

    Kəndə köçürülənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.

    Xocalı rayonu Xanabad kəndi köç Böyük Qayıdış
    Foto
    В ходжалинское село Ханабад возвращаются первые жители
    Foto
    First residents returning to Azerbaijan's Khojaly village of Khanabad

    Son xəbərlər

    13:09

    WUF13-ün xarici iştirakçıları üçün viza pulsuz olacaq

    Xarici siyasət
    13:09

    Bakıda keçiriləcək WUF13-də iştirak üçün artıq qeydiyyatdan keçənlərin sayı açıqlanıb

    İnfrastruktur
    12:59

    Rafiq Hüseynov: "Yalnız medal qazanan deyil, sabit nəticə verən güləşçilər yetişdirmək istəyirik"

    Fərdi
    12:59
    Foto

    Cəlilabadda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Mahir Quliyevlə vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    12:58
    Foto

    Göyçayda I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Vüqar Babayev dəfn edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:58

    ADY: Dəmir yolu ətrafında yerləşən sıx tikililər təhlükəsizlik üçün riski artırır

    İnfrastruktur
    12:57
    Foto

    Müdafiə Nazirliyinin mütəxəssisləri NATO təliminin mərhələləri barədə məlumatlandırılıb

    Hərbi
    12:55

    Kino Agentliyinin baş direktoru: İl ərzində 7-8 tammetrajlı filmin istehsalını hədəf kimi təyin etmişik – MÜSAHİBƏ

    Mədəniyyət siyasəti
    12:54
    Foto

    Azərbaycan və İordaniya turizm sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti