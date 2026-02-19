FİFA Qəzza bölgəsində 50 kiçik stadion tikəcək
Futbol
- 19 fevral, 2026
- 20:53
FİFA və Sülh Şurası Qəzza bölgəsində futbol üçün 50 kiçik stadion tikəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə FIFA prezidenti Canni İnfantinonun Vaşinqtonda keçirilən Sülh Şurasının ilk iclasında çıxışından sonra yayımlanan video təqdimatda qeyd olunub.
Bildirilib ki, hər bir stadionun tikintisi 50 min dollara başa gələcək və bu ümumilikdə 2,5 milyon dollar investisiya deməkdir.
