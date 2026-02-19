İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Futbol
    • 19 fevral, 2026
    • 20:53
    FİFA Qəzza bölgəsində 50 kiçik stadion tikəcək

    FİFA və Sülh Şurası Qəzza bölgəsində futbol üçün 50 kiçik stadion tikəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə FIFA prezidenti Canni İnfantinonun Vaşinqtonda keçirilən Sülh Şurasının ilk iclasında çıxışından sonra yayımlanan video təqdimatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, hər bir stadionun tikintisi 50 min dollara başa gələcək və bu ümumilikdə 2,5 milyon dollar investisiya deməkdir.

    Futbol FIFA Qəzza Sülh Şurası Sülh Şurasının ilk iclası
    ФИФА построит 50 футбольных стадионов в секторе Газа

