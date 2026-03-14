Azərbaycan çempionatında 7 çəkidə qaliblər müəyyənləşib
- 14 mart, 2026
- 00:02
Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı sona yaxınlaşır.
"Report" xəbər verir ki, Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən ölkə birinciliyinin üçüncü günündə sərbəst güləş üzrə 62, 68, 75 və 85, yunan-Roma güləşi üzrə isə 38, 41 və 44 kq-da medalçılar müəyyənləşib.
Sərbəst güləş
62 kq
1.Yusif Hüseynov (Gəncə, "Mywrestling")
2.Nicat Əlizadə (Azsport)
3.İbrahim Hüseynov (Abşeron, "Mywrestling"), Tapdıq Süleymanlı (İmişli, "Alp")
68 kq
1.Yusif Bədəlov (Neftçi)
2.Hacımurad Qardaşov (Zaqatala)
3.Kamil Bədəlov (AHİTA), Samir Aydəmirov (Qax, ROİL)
75 kq
1.Xəyal Şükürlü (Cəlilabad, "Mywrestling")
2.Murad Qəhrəmanlı (Qazax)
3.Rafail Məmmədli (Sabirabad), Yunis Abakarlı (Qax, ROİL)
85 kq
1.Elvin Necəfzadə (UGİM-1)
2.Teymur Mirzəzadə (İmişli, "Alp")
3.Nihad Şirinli (İmişli, "Alp"), Səyyad İbrahimli (Qazax)
Yunan-Roma güləşi
38 kq
1.Hüseyn Əmrahlı (UGİM-2)
2.Umud Ağaməmmədov (UGİM-2)
3.Qəhrəman Babayev (Kürdəmir), Ağakişi Bağıyev (Masallı)
41 kq
1.Xudayar Kərimov (Yevlax, UGİM-2)
2.Fərid Ağayev (ROİL, "Neftçi")
3.Məhəmməd Musalı (Masallı), Ülvü Ramazanov (ROİL)
44 kq
1.Paşa Aslan (UGİM-2)
2.Kamil Məmmədli (UGİM-2)
3.Azər Teymurov (AGF), Emin Salmanov (MOİK)