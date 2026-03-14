    Azərbaycan çempionatında 7 çəkidə qaliblər müəyyənləşib

    Fərdi
    • 14 mart, 2026
    • 00:02
    Azərbaycan çempionatında 7 çəkidə qaliblər müəyyənləşib

    Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan çempionatı sona yaxınlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən ölkə birinciliyinin üçüncü günündə sərbəst güləş üzrə 62, 68, 75 və 85, yunan-Roma güləşi üzrə isə 38, 41 və 44 kq-da medalçılar müəyyənləşib.

    Sərbəst güləş

    62 kq

    1.Yusif Hüseynov (Gəncə, "Mywrestling")

    2.Nicat Əlizadə (Azsport)

    3.İbrahim Hüseynov (Abşeron, "Mywrestling"), Tapdıq Süleymanlı (İmişli, "Alp")

    68 kq

    1.Yusif Bədəlov (Neftçi)

    2.Hacımurad Qardaşov (Zaqatala)

    3.Kamil Bədəlov (AHİTA), Samir Aydəmirov (Qax, ROİL)

    75 kq

    1.Xəyal Şükürlü (Cəlilabad, "Mywrestling")

    2.Murad Qəhrəmanlı (Qazax)

    3.Rafail Məmmədli (Sabirabad), Yunis Abakarlı (Qax, ROİL)

    85 kq

    1.Elvin Necəfzadə (UGİM-1)

    2.Teymur Mirzəzadə (İmişli, "Alp")

    3.Nihad Şirinli (İmişli, "Alp"), Səyyad İbrahimli (Qazax)

    Yunan-Roma güləşi

    38 kq

    1.Hüseyn Əmrahlı (UGİM-2)

    2.Umud Ağaməmmədov (UGİM-2)

    3.Qəhrəman Babayev (Kürdəmir), Ağakişi Bağıyev (Masallı)

    41 kq

    1.Xudayar Kərimov (Yevlax, UGİM-2)

    2.Fərid Ağayev (ROİL, "Neftçi")

    3.Məhəmməd Musalı (Masallı), Ülvü Ramazanov (ROİL)

    44 kq

    1.Paşa Aslan (UGİM-2)

    2.Kamil Məmmədli (UGİM-2)

    3.Azər Teymurov (AGF), Emin Salmanov (MOİK)

    Son xəbərlər

    00:21

    AQEM Baş katibinin müavini Qadınlar Şurasının təsisinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    00:10

    İranda 9,6 mindən çox mülki obyektə ziyan dəyib

    Region
    00:02
    Foto

    Azərbaycan çempionatında 7 çəkidə qaliblər müəyyənləşib

    Fərdi
    23:45

    İsrail HHQ Tehrana hücum edib

    Region
    23:44
    Foto

    Azərbaycanın ev sahibliyi ilə BMT-də qadınların hüquqlarına dair tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    23:22

    Anaklaudiya Rossbax WUF13-ün keçiriləcəyi Bakı Olimpiya Stadionunda olub

    İnfrastruktur
    23:07

    SEPAH "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının növbəti dalğasını başladıb

    Region
    22:59

    Zelenski Parisdə Pəhləvi ilə görüşüb

    Digər ölkələr
    22:53

    Premyer Liqa: XXI turdan təxirə salınan "Neftçi" - "Qarabağ" matçı aprelin 30-da keçiriləcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti